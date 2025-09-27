גרמניה: תקיפה אנטישמית קשה בחשמלית נגד צעיר שענד מגן דוד

על פי הדיווח, התוקף, גבר גרמני כבן 30, עלה לחשמלית, שאל את בן ה-24 על המגן דוד שלו, ואז היכה אותו נמרצות וניסה למשוך אותו החוצה מהחשמלית, ללא הצלחה

משטרת גרמניה חוקרת מקרה תקיפה אנטישמית שאירע אתמול (שישי) בבוקר בחשמלית בעיר המזרח גרמנית ארפורט. צעיר בן 24 אוים, הוכה וספג מספר בעיטות על ידי תוקף לא ידוע - רק בגלל שרשרת מגן דוד שענד.

על פי דיווחים בגרמניה, התוקף עלה לחשמלית בסביבות השעה 6:35 בבוקר, שאל את בן ה-24 על המגן דוד שלו, ואז היכה אותו נמרצות וניסה למשוך אותו החוצה מהחשמלית, ללא הצלחה. התוקף ירד מן הקרון אבל פגש שוב את קרבנו שירד תחנה אחריו, שם איים עליו והיכה אותו שוב. על פי סוכנות הידיעות הנוצרית epd, שרשרת המגן דוד נקרעה מצווארו.

התוקף הוא ככל הנראה גבר גרמני כבן 30, בלונדיני לפי עדותו של הצעיר שמסר את תיאורו. כיוון שבזמן האירוע היו נוסעים נוספים בחשמלית, המשטרה מקווה לקבל עדויות נוספות מלבד זו של הקורבן.

על פי מידע שנמסר מהקהילה היהודית בארפורט, עדיין לא ברור האם הקורבן הוא יהודי. למרות זאת, הם יצרו איתו קשר כדי להזמינו לקהילה ולהביע תמיכתם.

ארפורט היא בירתה של תורינגיה, מדינת מחוז מזרח גרמנית בעברה, בה הימין הקיצון (מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה") הגיעה לתוצאת שיא בבחירות האחרונות לפרלמנט המקומי של 33% מהקולות. היא נשלטת בידי הסמן הקיצוני של ה AfD ביורן הוקה שכבר הורשע לא אחת בשימוש במטבעות לשון שהיו מזוהים עם הנאצים.

הנציב למלחמה באנטישמיות בתורינגיה מסר: "ממשלת המחוז מגנה בכל תוקף את ההתקפה האנטישמית הברורה על הצעיר בארפורט". הנציב, מיכאל פנסה, אמר כי ההגנה על אזרחים יהודים ורכושם היא בראש סדר העדיפויות של ממשלת תורינגיה. "המשטרה רגישה ומחויבת ביותר בתחום זה. עם זאת, נותרה אחריות חברתית, בפרט, לפעול ללא הרף למען אזרחינו היהודים כדי שיוכלו לחיות ללא פחד".

מיכאל הוז, חבר הבונדסטאג וראש סיעת ה CDU במועצת העיר ארפורט, הביע זעזוע מהאירוע. "יש להילחם בנחישות באנטישמיות. יש להעמיד לדין ולהעניש באופן עקבי את אלה המאיימים ופוגעים באנשים בשל אמונתם. אסור שביקורת על ממשלת ישראל תהפוך לעולם לתירוץ לאנטישמיות. אני קורא לכל העדים ליצור קשר עם המשטרה כדי שניתן יהיה לחקור את האירוע במלואו".