בעל הפיצריה בגרמניה שהציב שלט להדרת ישראלים מבקש להתנצל

בעל "פיצריה זולו" מהעיר הגרמנית פירת' שבבוואריה ביקש היום (חמישי) להתנצל בפני הקהילה היהודית על השלט, שהדיר ישראלים מהמקום. השלט הוסר לאחר התרעומת שהובעה בעיר.

נזכיר כי אמש דווח בתקשורת הגרמנית כי הקהילה היהודית של העיר פירת' במדינת המחוז בוואריה מחתה על שלט שהוצב בכניסה למסעדה מקומית, המכריז כי "אזרחי ישראל אינם רצויים כאן". יו"ר הקהילה, יוליה צ'קאלינה, אמרה לסוכנות הידיעות dpa כי היא רואה בשלט עניין אנטישמי. היא הודיעה כי תשקול להגיש תלונה ותערב את נציב האנטישמיות הבווארי: "הדרה כזו היא פשוט מבישה ונוראית", אמרה.

בעל המסעדה גספארה סקוויטיירי טען כי השלט אינו אנטישמי ולא נועד להיות פוגעני, אבל הסיר אותו לאחר מספר שעות. בשלט נכתב: "אנו אוהבים את כל האנשים, לא משנה מאיפה הם באים. אנו מאמינים שאין לפגוע בילדי העולם הזה בשום פנים ואופן. אנו צוות בינלאומי. אנו שייכים לחברה האזרחית ולכן לא נעמוד בחיבוק ידיים כמו שאר העולם. זו הסיבה שהחלטנו למחות. למחאה שלנו אין אופי פוליטי, שלא לדבר על גזעני."

גספארה סקוויטיירי

ואז הוסיפו: "אזרחי ישראל אינם רצויים במוסד הזה. הם יתקבלו שוב בברכה ברגע שיחליטו לפתוח את עיניהם, אוזניהם וליבם".

‏שגרירות ישראל בגרמניה צייצה: "זו לא מחאה, וזו לא אי הבנה. זוהי אנטישמיות צלולה לחלוטין. כך זה התחיל אז: צעד אחר צעד, סימן אחר סימן". ‏השגרירות קראה למשטרה, לתובע הכללי ולבתי המשפט לפעול בנושא: ״החיים היהודיים חייבים להיות בטוחים וגלויים בגרמניה - בכל מקום, בכל עת", נאמר בהודעת השגרירות.

כעת נודע ל"כאן חדשות" כי גספארה סקוויטיירי, בעל המסעדה פנה באמצעות ראש עיריית פירת' לקהילה היהודית בבקשה לתאם פגישה עם ראשי הקהילה. אגב, "פיצריה זולו" נחשבת הפיצריה הטובה בגרמניה, ואחת מעשר הפיצריות הטובות באירופה. בדירוג הפיצריות ל-2025 סקוויטיירי והפיצה שלו הגיעו למקום השישי באירופה, והראשון בגרמניה בפעם החמישית ברציפות.

נזכיר כי בעיר הצפונית פלנסבורג נתלה בשבוע שעבר שלט ועליו נכתב: "יהודים אסורים כאן! זה שום דבר אישי, אפילו לא אנטישמי, אני פשוט לא סובל אתכם". השלט הוסר לאחר הזעקה שקמה, והמשטרה הגרמנית פתחה בחקירה.