לראשונה מאז קריסת המשטר: ביהמ"ש בדמשק הוציא צו מעצר נגד בשאר אל-אסד

תשעה חודשים אחרי שמשטרו נפל והוא נמלט למוסקבה, בית המשפט בדמשק הוציא צו מעצר רשמי נגד הנשיא לשעבר בגין דיכוי הפגנות בשנת 2011. בסוריה נטען כי המהלך יוכל לעזור לקדם את מעצרו דרך האינטרפול

לראשונה מאז נפילת המשטר בסוריה לפני כתשעה חודשים, בית המשפט בדמשק הוציא היום (שבת) צו מעצר נגד הנשיא הקודם בשאר אל-אסד, שנמלט לרוסיה עם קריסת משטרו ובה הוא נמצא גם היום.

לפי בית המשפט, צו המעצר נגד הנשיא לשעבר יצא בעקבות "דיכוי ברוטלי" שביצע נגד הפגנות במחוז דרעא שבדרום סוריה בתחילת האביב הערבי ב-2011.

השופט החתום על הצו, תאופיק אל-עלי, אמר לסוכנות הידיעות הסורית "סאנא" כי צעד זה פותח אפשרות להפיץ את צו המעצר דרך האינטרפול ולהביא למעצרו של אל-אסד.

למרות שמדובר בצו המעצר הרשמי הראשון נגד הנשיא לשעבר, המשטר הנוכחי כבר הביע בעבר עניין בהסגרתו, ואף הנשיא הסורי אחמד א-שרע מסר זאת לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שהעניק לאל-אסד מקלט במוסקבה.