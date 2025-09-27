זלנסקי מאשר: "ישראל העבירה לאוקראינה סוללות פטריוט"

נשיא אוקראינה אישר היום את ההצהרה של שגריר ישראל בארצו מיכאל ברודסקי לפיה ירושלים העבירה לקייב סוללות פטריוט אותן קיבלה מארצות הברית בתחילת שנות ה-90. לדברי זלנסקי סוללות נוספות "יגיעו במהלך הסתיו"

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר היום (שבת) כי ארצות קיבלה מערכות מסוג פטריוט מישראל שכבר מוצבות במדינה. זלנסקי הוסיף כי ישראל תקבל שתי מערכות פטריוט נוספות במהלך הסתיו הקרוב.

בכך למעשה מאשר זלנסקי דברים שאמר בחודש יוני האחרון שגריר ישראל באוקראינה מיכאל ברודסקי. ברודסקי אמר בריאיון לכלי תקשורת אוקראיני כי ישראל העבירה לאוקראינה סוללות פטריוט שקיבלה מארצות הברית בתחילת שנות ה-90.

לאחר פרסום דבריו של ברודסקי משרד החוץ הישראלי התנער מדבריו והודיע כי "ישראל לא העבירה נשק לאוקראינה". ההודעה של זלנסקי עלולה לסבך עוד יותר היחסים המורכבים ממילא בין ישראל לבין רוסיה.