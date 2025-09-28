מהפך בבחירות לראשות עיריית ניו יורק? ראש העיר הנוכחי אריק אדמס פורש מהמירוץ

פרישתו של אדמס צפוייה להעביר קולות לצידו של המושל לשעבר אנדרו קוואמו, מה שעשוי להפוך את מאזן הכוחות שלו מול המועמד המוביל, זוהרן ממדאני

ראש העיר המכהן של ניו יורק אריק אדמס הודיע היום (ראשון) על פרישתו מהמירוץ לראשות העיר. אדמס הודיע על כך בסרטון שפרסם הערב ברשתות החברתיות. פרישתו של אדמס צפוייה להעביר קולות לצידו של המושל לשעבר אנדרו קוואמו, אשר כעת עשוי להיות בעמדה טובה יותר לאתגר את המועמד המוביל זוהרן ממדאני.

Only in America. Only in New York.

Thank you for making my story a reality. pic.twitter.com/efHuyBnITJ — Eric Adams (@ericadamsfornyc) September 28, 2025

ההחלטה לפרוש פותחת למעשה את המירוץ מחדש. ממדאני מוביל במירוץ ב-20% מול קוואמו, אבל פרישתו של אדמס עשויה להפוך את הפער של ממדאני לקטן יותר. אדמס בפרישתו לא העביר תמיכה לאף אחד, כך שההערכה היא שהקולות שלו יועברו לקוואמו.

ממדאני ניצח בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית לראשות עיריית ניו יורק ביוני האחרון. קוואמו התמודד מולו בפריימריז מטעם המפלגה ונחל הפסד, אך הודיע כי ירוץ עצמאית. ניו יורק מצביעה לרוב דמוקרטי, לכן סיכוייו לזכות בבחירות הכלליות בנובמבר הקרוב גבוהים. אם יזכה, יהפוך ממדאני לראש העירייה המוסלמי הראשון של ניו יורק.

ממדאני, בן 33, הוא איש שמאל שהצליח להלהיב בוחרים צעירים ולסחוף בוחרים פרוגרסיביים. הוא מחזיק בדעות אנטי-ישראליות חריפות ולכן רבים מאנשי הזרם המרכזי בקהילה היהודית התארגנו להצביע נגדו. ניו יורק היא העיר בעלת האוכלוסייה היהודית הגדולה בעולם. נצחונו המסתמן של ממדאני נחשב להפתעה ועשוי לטלטל את המפלגה הדמוקרטית, כיוון שהוא מעיד על אי-שביעות רצון של המצביעים מהממסד המפלגתי ועל התחזקות האגף השמאלי.

קואומו, בן 67, פרש מתפקיד מושל עיריית ניו יורק לפני ארבע שנים לאחר האשמות על הטרדה מינית. עד לנצחון של ממדאני קוואמו נחשב למועמד המוביל במרוץ הדמוקרטי, בין היתר הודות לתמיכה לה זכה מתורמים עשירים, בהם ראש העירייה לשעבר מייקל בלומברג ונשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון.