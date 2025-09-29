גם שמו של ראש המוסד לשעבר דני יתום עלה בפרשת החטיפה בגרמניה

לא רק יעקב פרי - גם שמו של ראש המוסד לשעבר דני יתום נקשר לפרשת החטיפה שמסעירה את גרמניה

פרשת חטיפת הילדים בגרמניה: שמו של ראש המוסד לשעבר דני יתום עלה במסגרת עדות בפרשה ביום ה-13 למשפט בהמבורג, כמי שנטען כלפיו כי היה מעורב גם הוא בחטיפת ילדיה של כריסטיאנה בלוק.

בעדות שהשמיע הבוקר בעלה של בלוק, שממנו נחטפו הילדים, טען סטפן הנזל כי לא רק ראש המוסד הגרמני לשעבר ה-BND, אוגוסט הנינג, מעורב בפרשה - אלא גם ראש המוסד לשעבר דני יתום. לפני כשבועיים הכחיש יתום בריאיון ליפעת גליק ולתמר אלמוג בכאן חדשות כל קשר לפרשה, וטען כי הוא מכיר את הנינג מן העבר, אבל הוסיף: "אין לי שום קשר לתיק. זה פשוט בזבוז זמן".

"היה קשר בין נשיא ה-BND לשעבר, אוגוסט הנינג, לחברה בשם דני יתום, בראשות ראש המוסד לשעבר", אמר הנזל הבוקר בעדותו בבית המשפט. עם זאת הוא לא פירט מהו חשדו לגבי הקשר של יתום לפרשה.