מגעים לעסקת טיעון לישראלים החשודים בפרשת חטיפת הילדים בגרמניה

מגעים לעסקת טיעון לישראלים החשודים בפרשת החטיפה בגרמניה
בצל קרב גרסאות על זהות מזמין חטיפת הילדים הגרמנים, מתקיימים מגעים ראשונים לעסקת טיעון עבור כמה מהחשודים הישראלים בפרשת חטיפת ילדי אימפריית הסטייקים הגרמנית
כריסטינה בלוק, גרהרד דאלינד וסטפן הנסל
השפיגל הגרמני פרסם בסוף השבוע כי בפרשת הכנופיה הישראלית שחשודה בחטיפת שני ילדים גרמנים מידי אביהם בהזמנת אמם, מתקיימים מגעים ראשוניים בניסיון להציע עסקת טיעון לחלק מהחשודים הישראלים.

אחד מהחוטפים הישראלים, טל ששון, עומד בימים אלה לדין בהמבורג, ועצור עד תום ההליכים, ואולם ששת החוטפים האחרים נמלטו לישראל, והם מנועי יציאה מהארץ כיוון שברוב מדינות העולם ממתין להם צו מעצר בינלאומי.

לפי השפיגל, סנגורם של שניים מהישראלים המבוקשים, עו"ד ניר יסלוביץ' כבר יצר קשר עם התביעה הגרמנית בכוונה להגיע לעסקת טיעון. על פי הבילד, הריאיון שנתן בשבוע שעבר החשוד צח קארה לחדשות 12 הפליל באופן קשה את הנאשמת העיקרית בפרשה - יורשת המיליונים ובעלת רשת המסעדות כריסטיאנה בלוק שחשודה בהזמנת חטיפת ילדיה.

עד היום, טענה בלוק כי הוריה הם אלו שיזמו את חטיפת הילדים מאביהם אלי, ושהיא ידעה על כך רק שהילדים כבר הגיעו לגרמניה. לעומת זאת, בריאיון סיפר קארה כי החבורה נפגשה עם בלוק לפני חטיפת הילדים. בפגישה, היא סיפרה להם על געגועיה לשני ילדיה הקטנים, ואף טענה שהם מצויים בסכנה כשהם אצל אביהם. 

התביעה הגרמנית צפויה להביא בפני בית המשפט את גרסת קארה, כדי למצות את כל חומרת הדין עם האם יוזמת המבצע. בנוסף, יתכן שיהיו מוכנים להקל בעונש החוטפים הישראלים, שחשבו לתומם, כי הם מצילים שני ילדים גרמנים מסכנה בבית אביהם. השיחות על עסקת הטיעון בין צוות ההגנה הישראלי לבין התביעה הגרמנית יחלו ככל הנראה השבוע.

תגיות |
