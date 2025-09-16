ראש המוסד הגרמני בעבר והקשר לפרשת חטיפת הילדים במדינה

משטרת המבורג פשטה על ביתו של אוגוסט הנינג, כלפיו נטען כי פנה לראש שב"כ לשעבר יעקב פרי שירכיב צוות ישראלי לביצוע החטיפה

פרשת חטיפת הילדים בגרמניה: משטרת המבורג פשטה היום (שלישי) על משרדי חברת האבטחה "360 Grad", בראשה עומד אוגוסט הנינג, מי שהיה בעבר ראש המוסד הגרמני (BND).

בלב הפרשה עומדת הטענה כי כריסטינה בלוק שכרה חברת אבטחה בין-לאומית לביצוע חטיפה אלימה וחוצת גבולות של שני ילדיה הצעירים. במהלכה הוברחו הילדים מחזקת אביהם שגר בדנמרק, בתמורה לשבעה מיליון יורו.

על פי החשד, הנינג פנה לראש שב"כ לשעבר יעקב פרי וביקש ממנו להרכיב צוות ישראלי שיחטוף את ילדיה של בלוק. מקורביו של פרי והנינג עצמו הכחישו כל קשר לאירוע.

שמו של פרי עלה במהלך המשפט לפני כחודש, כאשר עורך הדין המייצג את אבי הילדים שאל בבית המשפט אם בלוק הייתה מודעת לכך ששבעה מיליון יורו שולמו לכאורה לקבוצת CGI עבור החטיפה.

עורך הדין הזכיר בדיון את נשיא החברה יעקב פרי. הרקע לכך הוא ככל הנראה מכתב של סוכן הביון הגרמני לשעבר ורנר מאוס שצורף לתיק, בו טען מאוס כי פרי הזמין שמונה ישראלים לבצע את החטיפה.

החטיפה התרחשה בערב השנה החדשה 2023/2024. שלושה סוכנים ישראלים לשעבר הפילו לכאורה את אבי הילדים, לפני שגררו את בנו ובתו ליער, חצו נחל והכניסו אותם למכונית. פיהם של הילדים נאטמו עם סרט דביק ואחד מהם נקשר. לכאורה איימו עליהם: "תהיו בשקט, אחרת נהרוג אתכם".

בלוק טענה כי חברת האבטחה פעלה מרצונה החופשי, וכי אימה, שמתה כתשעה חודשים לפני החטיפה, מימנה את המבצע שעלה ככל הנראה מאות אלפי יורו ותוכנן במשך חודשים. התיק נדון באולם בית משפט מאובטח ביותר השמור בדרך כלל למשפטי טרור, בשל אופי הדיונים.