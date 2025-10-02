פעילי חמאס נעצרו בברלין: אגרו נשק ותחמושת כדי לבצע פיגוע במטרות יהודיות וישראליות

השלושה מואשמים ברכישת ואגירת כלי נשק ותחמושת, שנועדו לשמש את חמאס לפיגועי התנקשות נגד דיפלומטים ישראליים כמו גם מוסדות יהודיים ובתי כנסת בגרמניה. אחד החשודים הוא יליד לבנון, והשניים האחרים - גרמנים. חמאס עצמו הכחיש כל קשר לעצורים

שירותי הביטחון הגרמניים עצרו אתמול בברלין שלושה חשודים בחברות בארגון הטרור חמאס. משרד התובע הפדרלי הודיע ​​כי יגיש היום (חמישי) בקשה לצווי מעצר משופט בית המשפט הפדרלי לצדק. שלושת החשודים אמורים להופיע היום בפניו לדיון בהארכת מעצר עד תום ההליכים.

השלושה מואשמים ברכישת ואגירת כלי נשק ותחמושת, שנועדו לשמש את חמאס לפיגועי התנקשות נגד דיפלומטים ישראליים כמו גם מוסדות יהודיים ובתי כנסת בגרמניה. במהלך המעצרים, תפסה המשטרה כלי נשק שונים, כולל רובה AK-47 (קלצ'ניקוב) מספר אקדחים ומאות כדורים.

על פי משרד התובע הפדרלי הגרמני, החשודים מואשמים ב"חברות בארגון טרור זר ובתכנון מעשה אלימות חמור המסכן את המדינה". נמסר שאחד החשודים הוא יליד לבנון, וששני האחרים הם גרמנים.

חמאס עצמו הכחיש כל קשר לעצורים. "אין לנו קשר לאנשים שנעצרו בגרמניה", נמסר מטעמו של הארגון. בתקשורת הגרמנית דווח כי חיפושים נערכו גם בערים לייפציג ובאוברהאוזן.

שרת המשפטים הגרמנית סטפני הוביג הגיבה והגדירה את הפרשה כ"אירוע חמור מאוד". היא מסרה: "החיים היהודיים בגרמניה נמצאים תחת איום. טרוריסטים ואנטישמים רדיקלים מחפשים לפגוע ביהודים - כולל כאן. למדינה הגרמנית יש אחריות לפעול נגד איומים אלה. לכולנו יש חובה להגן על החיים היהודיים. אסור לעצום עין ולא לקבל את זה כאשר טרור נגד יהודים זוכה פה לשבחים, או חלילה לחגיגות".