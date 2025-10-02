פעילי חמאס נעצרו בברלין: אגרו נשק ותחמושת כדי לבצע פיגוע במטרות יהודיות וישראליות

ברלין: פעילי חמאס תכננו פיגוע נגד יהודים וישראלים
השלושה מואשמים ברכישת ואגירת כלי נשק ותחמושת, שנועדו לשמש את חמאס לפיגועי התנקשות נגד דיפלומטים ישראליים כמו גם מוסדות יהודיים ובתי כנסת בגרמניה. אחד החשודים הוא יליד לבנון, והשניים האחרים - גרמנים. חמאס עצמו הכחיש כל קשר לעצורים
מחבר דב גיל-הר
Getting your Trinity Audio player ready...
מחבלי חמאס
מחבלי חמאס צילום: עלי חסן, פלאש 90

שירותי הביטחון הגרמניים עצרו אתמול בברלין שלושה חשודים בחברות בארגון הטרור חמאס. משרד התובע הפדרלי הודיע ​​כי יגיש היום (חמישי) בקשה לצווי מעצר משופט בית המשפט הפדרלי לצדק. שלושת החשודים אמורים להופיע היום בפניו לדיון בהארכת מעצר עד תום ההליכים.

השלושה מואשמים ברכישת ואגירת כלי נשק ותחמושת, שנועדו לשמש את חמאס לפיגועי התנקשות נגד דיפלומטים ישראליים כמו גם מוסדות יהודיים ובתי כנסת בגרמניה. במהלך המעצרים, תפסה המשטרה כלי נשק שונים, כולל רובה AK-47 (קלצ'ניקוב) מספר אקדחים ומאות כדורים.

על פי משרד התובע הפדרלי הגרמני, החשודים מואשמים ב"חברות בארגון טרור זר ובתכנון מעשה אלימות חמור המסכן את המדינה". נמסר שאחד החשודים הוא יליד לבנון, וששני האחרים הם גרמנים.

חמאס עצמו הכחיש כל קשר לעצורים. "אין לנו קשר לאנשים שנעצרו בגרמניה", נמסר מטעמו של הארגון. בתקשורת הגרמנית דווח כי חיפושים נערכו גם בערים לייפציג ובאוברהאוזן.

שרת המשפטים הגרמנית סטפני הוביג הגיבה והגדירה את הפרשה כ"אירוע חמור מאוד". היא מסרה: "החיים היהודיים בגרמניה נמצאים תחת איום. טרוריסטים ואנטישמים רדיקלים מחפשים לפגוע ביהודים - כולל כאן. למדינה הגרמנית יש אחריות לפעול נגד איומים אלה. לכולנו יש חובה להגן על החיים היהודיים. אסור לעצום עין ולא לקבל את זה כאשר טרור נגד יהודים זוכה פה לשבחים, או חלילה לחגיגות".

עוד בנושא

החשמלית בגרמניה

גרמניה: תקיפה אנטישמית קשה בחשמלית נגד אדם שענד מגן דוד

שלט האוסר כניסת יהודים לחנות

שלט בגרמניה: "הכניסה ליהודים אסורה, לא סובל אתכם"

תגיות |
בחירת העורכת
  • הבלתי מאוזנים
    צום קל: כשרמי הויברגר גנב לדנה מודן את האוכל לכיפור
  • פדופיליה, בריונות ואנטישמיות: הצד האפל של המשחק הפופולרי - והאם יוגבל גם בישראל?
    בריונות ופדופיליה: הצד האפל של המשחק הפופולרי
  • מלחמה על איזה בית
    אישתי בדיכאון היריון - ואני בלבנון | מלחמה על איזה בית
  • כפרות
    האם אפשר לסלוח על הבלתי נסלח?
  • איתי סעדון וליאת שדה סעדון
    "לקחתם לי את הילד? לפחות תוודאו שלא אצטרך לדאוג לפרנסה"

אולי יעניין אותך