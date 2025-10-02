במהלך תפילת יום הכיפורים: שני נרצחים בפיגוע בבית כנסת במנצ'סטר

על פי הרשויות באנגליה, המחבל - שביצע פיגוע משולב דריסה ודקירה - חוסל בזירה. דיווח: רב עצר בגופו את המפגע מלהיכנס לבית הכנסת - ומנע אסון גדול יותר. ראש הממשלה סטארמר: "התרחשות המתקפה ביום כיפור הופכת אותה למחרידה יותר". שר החוץ סער האשים: "‏הרשויות בבריטניה לא נקטו בפעולה הנדרשת לבלימת הגל האנטישמי"

אנגליה: שני בני אדם נרצחו היום (חמישי) בפיגוע דריסה ודקירה בבית הכנסת היטון פארק שבמנצ'סטר, במהלך תפילת יום הכיפורים. לפי המשטרה, החשוד במתקפה נורה על-ידי כוחות הביטחון וחוסל. לפי דיווח של הדיילי מייל, הרב דניאל ווקר עצר בגופו את המפגע, שתכנן להיכנס לבית הכנסת - ובכך מנע אסון גדול יותר.

משטרת מנצ'סטר הודיעה כי זהות התוקף ידועה לה וכי בוצעו שני מעצרים במהלך החקירה. על פי הודעת המשטרה החשוד לבש מה שנראה כמו אפוד נפץ. המשטרה הכריזה על הפיגוע כ"אירוע טרור" ותגברה את הסיורים המשטרתיים ברחבי הממלכה.

הרב עם דם על בגדיו לאחר הפיגוע במנצ'סטר, צילום: Visegrád 24

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את הפיגוע הרצחני, וביקר את ממשלת בריטניה בטיפול בטרור: "ישראל אבלה עם הקהילה היהודית בבריטניה לאחר מתקפת הטרור הברברית במנצ'סטר. ליבנו עם משפחות הנרצחים, ואנו מתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים. כפי שהזהרתי באו"ם: חולשה נוכח הטרור רק מביאה עוד טרור. רק כוח ואחדות יוכלו להביס אותו".

שר החוץ גדעון סער האשים: "‏האמת חייבת להיאמר - הסתה אנטישמית ואנטי-ישראלית גלויה ופרועה, כמו גם קריאות תמיכה בטרור, הפכו בעת האחרונה לחזיון נפרץ ברחובות לונדון, בערי בריטניה ובקמפוסים שלה. ‏הרשויות בבריטניה לא נקטו בפעולה הנדרשת לבלימת גל אנטישמי רעיל זה ואיפשרו אותו בפועל. ‏אנו מצפים מממשלת סטארמר ליותר ממלים. אנחנו מצפים ודורשים שינוי כיוון, פעולה יעילה ואכיפה נגד ההסתה האנטישמית והאנטי-ישראלית הפרועה בבריטניה".

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר נחת חזרה בבריטניה ובדרכו לדאונינג 10. הוא גינה בחריפות את המתקפה ואמר כי עצם התרחשותה ביום כיפור "הופכת אותה למחרידה אף יותר". המלך צ'רלס השלישי והמלכה קמילה הביעו גם הם זעזוע מהפיגוע בקרבת בית-הכנסת במנצ'סטר, במיוחד נוכח התרחשותו ביום כיפור: "מחשבותינו ותפילותינו עם כל מי שהושפעו מהתקרית המזעזעת".

שורת גינויים בבריטניה ובעולם לפיגוע הקשה

ראש ממשלת בריטניה לשעבר וחבר הפרלמנט הבריטי, רישי סונאק צייץ: "מזועזע מהמתקפה הרצחנית בבית כנסת במנצ'סטר ביום-כיפור מכל הימים. אנו חייבים כולנו להיאבק בעליית הרשע שהיא אנטישמיות. מחשבותיי ותפילותיי עם הקורבנות ועם הקהילה היהודית".

מועדון הכדורגל מנצ'סטר יונייטד פרסם הודעה בה נאמר: "מחשבות כולם במנצ'סטר יונייטד עם קורבנות האירועים הטראגיים היום בצפון-מנצ'סטר ואני מציעים את תמיכתנו לכל מי שהושפעו".

שגרירות ישראל בלונדון גינתה את האירוע: "העובדה שמעשה אלימות כזה מתבצע ביום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, במקום של תפילה וקהילה, היא נתעבת ומצערת מאוד. אנו מודים למשטרת מנצ'סטר על תגובתה המהירה. יש להבטיח את שלומן וביטחונן של הקהילות היהודיות בממלכה המאוחדת. מחשבותיו ותפילותיו של עם ישראל עם הקורבנות, משפחותיהם ועם הקהילה היהודית כולה בתקופה קשה זו".

גם נשיא צרפת עמנואל מקרון הוציא הודעת תנחומים: "צרפת עומדת לצד המשפחות שנפגעו מהפיגוע האנטישמי הזה נגד מתפללים בבית-כנסת במנצ'סטר, עם הקהילה היהודית ועם העם הבריטי. היום, יום כיפור, אנו מאשררים בנחישותנו - המאבק באנטישמיות הוא שלנו, וננהל אותו ללא הפסקה".