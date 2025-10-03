הרצוג שוחח עם הרב שחסם את המחבל במנצ'סטר: "אומץ אדיר"

תגובתם המהירה של הרב דניאל ווקר ומאבטחי בית הכנסת במנצ'סטר מנעה אסון גדול יותר בפיגוע הרצחני בבריטניה ביום הכיפורים. בשיחה עם הרב הודה לו הרצוג על גבורתו והביע את תנחומיו על רצח שני חברי הקהילה. "מחמם את הלב לדעת שאכפת לכם", השיב הרב

אדריאן דאולבי, בן 53, ומלווין קרביץ, בן 66, הם שני הנרצחים אתמול בפיגוע בבית הכנסת של הקהילה היהודית היטון פארק בקראמפסל - כך מסרה הבוקר (שישי) משטרת מנצ'סטר.

גיבור היום במנצ'סטר הוא הרב דניאל ווקר, רב הקהילה היהודית של היטון פארק, שמנע יחד עם המאבטחים את כניסתו של המפגע אל פנים חלל בית הכנסת - ובכך מנע אסון גדול יותר. ווקר והמאבטחים זכו לשבחים ולתואר "גיבורים" מראש הממשלה קיר סטארמר על מעשיהם בפיגוע הקטלני שהתרחש בעיר ביום הכיפורים.

אמש קיבל הרב ווקר שיחת טלפון של תודה והערכה מנשיא המדינה יצחק הרצוג, אותה מפרסם בבלעדיות שליחנו במנצ׳סטר דב גיל-הר.

"אני שולח את תנחומיי ומודה לך על האומץ האדיר שלך", אמר הרצוג. "אני יודע שאתה עדיין בטראומה, אלו היו חברי הקהילה שלך שנרצחו. אני מאוד מצטער. שנדע ימים טובים יותר". "תודה", השיב הרב ווקר. "מחמם את הלב לדעת שאכפת לכם בישראל".

מפקד משטרת מנצ'סטר, סטיבן ווטסון, אישר כי המתפללים וצוותי האבטחה סייעו לעצור את התוקף מלהיכנס פנימה לפני שנורה למוות על ידי שוטרים. סטארמר אמר כי אין ספק ששירותי החירום ומאבטחי בית הכנסת "מנעו טרגדיה גדולה עוד יותר".

עד ראייה שהיה במקום אמר כי התקיפה התרחשה כשהחלו התפילות, אך הרב דניאל ווקר, שניהל את הטקס, נותר רגוע והוא ואחרים הובילו את הקהל למקום מבטחים. הוא הוסיף: "הם גיבורים אמיתיים".

קצין המשטרה ווטסון אמר שהיו מתפללים רבים בתוך בית הכנסת בזמן האירוע. הוא שיבח את צוות הביטחון ואת המתפללים שסגרו את הדלת בפני התוקף, ואמר כי הודות ל"גבורה המיידית של צוות הביטחון והמתפללים שבפנים, כמו גם לתגובה המהירה של המשטרה, נמנעה מהתוקף גישה".

התסריט ממנו חששו בקהילות היהודיות בעולם התרחש ביום הכיפורים במנצ'סטר: מחבל דרס מספר יהודים ודקר אחד מהם סמוך לבית כנסת – שני בני אדם נרצחו@DovGilHar #מהדורתכאןחדשות @MoavVardi pic.twitter.com/NA7HxCB7je — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2025

שני חברי קהילה נרצחו וארבעה נפצעו קשה בפיגוע המשולב שבו פרץ המחבל את שערי מתחם בית הכנסת, דרס מספר מתפללים, דקר למוות אחד מהם, ואז מצא שהרב והמאבטחים נעלו את הדלתות, בדיוק כפי שתרגלו בעבר. מדובר בנוהל שהציל בדיוק לפני שש שנים מתפללים רבים בבית הכנסת בעיר האלה גרמניה, כשמפגע חמוש מן הימין הקיצוני הגיע למקום ביום הכיפורים.