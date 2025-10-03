המועמד היהודי בבחירות לפרלמנט הסורי

הנרי חמרה, בנו של הרב הראשי לשעבר, קורא במצע הבחירות שלו, בין היתר, לחיזוק הזהות הלאומית הסורית, זירוז שיקום סוריה וצמיחתה הכלכלית, וכן כינון משטר חוקתי המתבסס על עקרונות הצדק החברתי

רבים ברשתות החברתיות הערביות הרימו גבה, כאשר הנרי חמרה, בנו של הרב הראשי של סוריה לשעבר יוסף חמרה, הכריז על מועמדתו לבחירות בפרלמנט הסורי על מושב בעיר דמשק. הבחירות העתידות להתקיים בראשון הקרוב (5.10).

תמונת הקמפיין של המועמד היהודי לפרלמנט הסורי

בעלוני מידע בחשבון הקמפיין שלו פורסמו סעיפי המצע שלו, הכוללים את חיזוק הזהות הלאומית הסורית, זירוז שיקום סוריה וצמיחתה הכלכלית, וכן הפגנת המראה של "סוריה החדשה" קבל עם ועדה.

עוד כלל במצעו - הגנת המורשת הלאומית הסורית וזהותה התרבותית, בניית גשרי דיאלוג עם תושבי סוריה המתגוררים מחוץ למולדת, וכינון משטר חוקתי המתבסס על עקרונות הצדק החברתי.

יש לציין כי לרגל חגי תשרי ערך חמרה, השוהה בימים אלה בסוריה, טקס של תקיעת שופר באחד מבתי הכנסת בבירה דמשק. חמרה ואביו, שניים מקהילת יהדות סוריה, שעזבו אותה לארצות הברית בשנות ה-90', כבר ביקרו לא אחת בסוריה בחודשים האחרונים לאחר עליית השלטון החדש. זאת, בניסיון להחיות את המורשת היהודית בסוריה.