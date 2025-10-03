ילד בן 10 הותקף באלימות על ידי פליטים סורים בבית ספר בלוקסמבורג

אמו של אנדי בן ה-10, שהותקף באלימות קשה על ידי תלמידים בני גילו, סיפרה בריאיון לכאן רשת ב': "הארבעה לומדים בכיתת פליטים, שנפתחה השנה. הם הצמידו אותו לרצפה, הרביצו לו וצעקו עליו שהוא 'ישראלי מטומטם ובכיין'"

תקיפה אנטישמית קשה בלוקסמבורג: אנדי, תלמיד בן 10, הותקף בהפסקה בבית ספרו על ידי ארבעה תלמידים אחרים ממוצא סורי. אמו, רון בגן, סיפרה בריאיון בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב': "למזלנו פיזית הוא בסדר כי הטיפול היה מאוד מהיר. הוא מפחד ללכת בהפסקות בבית הספר, בעיקר אם הוא רואה את הילדים מהכיתה הזאת".

"אנחנו גרים בלוקסמבורג כמעט 12 שנים, והוא הולך פה לבית ספר מקומי בעיר שלנו", שיתפה רון, "זה ברור שהמתקפה הייתה בגלל שהוא יהודי, כי כשהוא התחיל לבכות הם צעקו עליו שהוא 'ישראלי מטומטם ובכיין'".

שניים מהם הצמידו אותו לרצפה, משכו לו בשיער ושרטו אותו והשניים האחרים נתנו לו בעיטות ואגרופים בבטן ובראש

לפי אמו של אנדי, ארבעת הילדים התוקפים לומדים בכיתה של פליטים. "הילדים שלי בבית הספר הזה כבר כמה שנים וזאת השנה הראשונה שיש שם את הכיתה הזאת", הסבירה. "המנהלת אמרה לנו שבשבועיים הראשונים מאז נפתחה כיתת הפליטים הכול היה בסדר ואז הם התחילו להראות סימני אלימות. זה התחיל בקטנה אבל זו הפעם הראשונה שהיה לה ממש מתקפה בצורה כזאת שרואים שזה היה מתוכנן".

על השתלשלות האירועים אחרי התקיפה האלימה, סיפרה: "המנהלת לקחה את האירוע מאוד ברצינות כי הם מטפלים פה באנטישמיות ברמה מאוד גבוהה. היא ישר התחילה את הטיפול בנושא. אנדי כרגע הולך לבית הספר ואנחנו במעקב יום יומי עם המנהלת ועם המורה שלו".

עובדים סוציאליים ילכו לבתים של הילדים האלה כדי להבין איך אלימות כזאת בגיל כזה יוצאת מהבית הזה

אחותו בת ה-7 הייתה איתו שם בעת שהותקף. "הייתה לה תושייה והיא רצה לקרוא למנהלת, ובגלל זה הוא ניצל מנזק אמיתי גם פיזית", אמרה רון. "הם ירדו מהנדנדה כדי לתת לארבעה את התור שלהם, אבל אז שניים מהם הצמידו אותו לרצפה, משכו לו בשיער ושרטו אותו והשניים האחרים נתנו לו בעיטות ואגרופים בבטן ובראש".

על הענישה נגד התוקפים, אמרה: "הארבעה לא הושעו. הם כן קיבלו ענישה ויש המשך של הטיפול שגם העירייה שלנו מעורבת בו. הם קיבלו עונש לא לצאת בכלל להפסקות והיה שיעור בכיתה שלהם על מה שהם עשו. הם גם הלכו לכיתה של אנדי וחויבו להתנצל בפניו ובפני חבר נוסף שהם תלשו לו שיער מהראש לאחר שניסה לעזור לאנדי".

"בנוסף לזה דיברו עם ההורים של כל הילדים האלה וזה הגיע למשטרה", המשיכה, "המשטרה לוקחת את זה בשני אפיקים. הראשון, עובדים סוציאליים ילכו לבתים של הילדים האלה כדי להבין איך אלימות כזאת בגיל כזה יוצאת מהבית הזה. באפיק השני זה מגיע מהמשטרה לבתי המשפט פה".