דיווח: איראן הוציאה להורג 6 בני אדם בגין "קשר לישראל"

בנוסף הוצא להורג אדם ממוצא כורדי שהורשע ברצח איש דת. מאז סיום המלחמה הגבירה טהראן את מאמציה לאתר סוכנים שסייעו לישראל
דגל איראן
צילום: רויטרס

איראן הוציאה היום (שבת) להורג שישה בני אדם שהואשמו ב"קשר לישראל". כך דווח בסוכנות הידיעות הרשמית של איראן. על פי הדיווח בנוסף הוצא להורג אדם ממוצא כורדי שהורשע ברצח איש דת.  

מאז סיום המלחמה בין איראן לישראל התגברו הדיווחים על כך שהמשטר האיראני מנהל מצוד אחר גורמים שסייעו לישראל במהלך הלחימה.

בתחילת חודש אוגוסט, שבועות לאחר המלחמה, דווח כי איראן הוציאה להורג את רוזבה ואדי שהואשם בריגול לטובת המוסד הישראלי.

לפי הדיווח, ואדי "עבד באחד מהארגונים החשובים והרגישים במדינה" והעביר מידע על מדען גרעין שחוסל. 

