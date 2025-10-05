זעם ביהדות בריטניה על השר שיקלי: "הזמין לישראל בריון המייצג את הגרוע מכל"

"מועצת המנהיגות היהודית" וארגון "ועד שליחי הקהילות", המייצגים את כלל יהדות בריטניה, תקפו בחריפות את השר מהליכוד על כך שהזמין לישראל את טומי רובינסון, מנהיג הימין הקיצון בממלכה המאוחדת: "נוכחותו חותרת תחת אלו הפועלים באמת ובתמים כדי להתמודד עם הקיצוניות האסלאמית"

שני הגופים המייצגים את כלל יהדות בריטניה, "מועצת המנהיגות היהודית" וארגון "ועד שליחי הקהילות", ביקרו בחריפות הלילה (בין שבת לראשון) והבוקר את שר התפוצות עמיחי שיקלי על הזמנתו לישראל של מנהיג הימין הקיצון בבריטניה, המכונה טומי רובינסון. הרב הראשי לבריטניה טרם התייחס לנושא.

"טומי רובינסון הוא בריון המייצג את הגרוע מכל בבריטניה", נכתב בהודעת המועצה המייצגת מאות ארגונים יהודיים. "נוכחותו חותרת תחת אלו הפועלים באמת ובתמים כדי להתמודד עם הקיצוניות האסלאמית ולטפח את הלכידות הקהילתית".

"השר שיקלי הוכיח את עצמו כשר תפוצות בשמו בלבד. בשעתנו האפלה ביותר, הוא התעלם מדעותיהם של הרוב המכריע של יהודי בריטניה, הדוחים לחלוטין ובאופן עקבי את רובינסון ואת כל מה שהוא מייצג".

השר שיקלי התייחס לדברים בריאיון עם אריה גולן בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב', והגן על החלטתו להזמין את רובינסון לישראל: "הוא איש מעולה, מוציא לרחובות אנשים שיוצאים נגד האסלאם הקיצוני, מגן על ישראל ומהווה קול בולט בבריטניה. אני מודע לזה שיש לו עבר בעייתי, אבל החיבור לכוחות שמרניים הוא דבר חשוב נגד האסלאם הקיצוני".

טומי רובינסון עמד בראש הפגנות הרבבות לפני כשבועיים בלונדון כנגד מה שמכונה "האיסלמיזציה של בריטניה". הוא מייצג את הימין הקיצון, מימין למפלגת ה"רפורמה" של נייג׳ל פראג׳, וברקורד הפלילי שלו שורת הרשעות פליליות.

ביום שישי פרסם שר התפוצות שקלי הודעה המבשרת על הזמנתו של רובינסון לישראל, בה נכתב: "טומי הוא מנהיג אמיץ בחזית נגד האסלאם הקיצוני".

"בתקופה שבה יהודים ברחבי אירופה מתמודדים עם אנטישמיות גוברת, חיוני לחזק את הקשרים עם בעלי ברית המסרבים לשתוק. הוא הוכיח את עצמו כחבר אמיתי של ישראל ושל העם היהודי, שאינו חושש לומר את האמת ולהתעמת עם שנאה", הוסיף שר התפוצות.

ההזמנה עולה בקנה אחד עם המגמה אותה מוביל שיקלי לחבור לכל גופי הימין הקיצון באירופה, למעט "אלטרנטיבה לגרמניה" ומפלגת "החירות" האוסטרית, מה שמעורר את זעם מפלגות המיינסטרים האירופיות.