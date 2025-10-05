זוגתו לשעבר של המחבל ממנצ'סטר: "הוא רצה להצטרף לדאעש"

זוגתו לשעבר של המחבל ממנצ'סטר: "הוא רצה להצטרף לדאעש"
האישה סיפרה לעיתון מקומי כי מערכת היחסים שלה עם ג'יהאד אל-שאמי, שרצח שני בני אדם במהלך יום הכיפורים, שיקר לה לגבי פרטים בזהותו והיה מטריד מינית נשים באפליקציות היכרויות
מחבר איתמר וישנקו
  • איתמר וישנקו
Getting your Trinity Audio player ready...
ג'יהאד אל-שאמי, המחבל שביצע את הפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר
ג'יהאד אל-שאמי, המחבל שביצע את הפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר צילום: -

זוגתו לשעבר של ג'יהאד אל-שאמי, המחבל שביצע את הפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר שבאנגליה, סיפרה לעיתון בריטי כי הוא רצה להצטרף לארגון המדינה האסלאמית (דאעש). אל-שאמי רצח שני בני אדם במהלך תפילות יום הכיפורים בבית הכנסת.

האישה תיארה את מערכת היחסים שלה עם אל-שאמי כ"אלימה, מטרידה ושתלטנית". לדבריה, הוא שיקר לה לגבי פרטים בזהותו, והיא גילתה בדיעבד כי הוא אב לשלושה ילדים ומבוגר מכפי שטען.

עוד סיפרה האישה כי הוא נהג להכות אותה ולטעון כי היא "גדלה בצורה שגויה" כיוון שמשפחתה אדוקה פחות ממנו. . הוא דרש שתלבש ניקאב, בגד שמכסה לגמרי את גופה, ולחץ עליה להתחתן. בריאיון לעיתון ציינה כי בעבר הוצע לו להצטרף לדאעש וכי היא הייתה מבוהלת ממידת הקיצוניות שלו, אך מעולם לא דמיינה שיפעל לממש את אמונותיו. 

האישה הוסיפה כי גילתה שאל-שאמי יוצר קשר עם בחורות צעירות באפליקצית ההיכרויות למוסלמים "מוזמאטצ'" תחת שמות בדויים כמו "ולנטינו" ו"אחמד" והיה נחסם על ידן לאחר שכתב להן הודעות מטרידות. לדבריה, הוא נהג לשלוח לה סרטונים שלו עם נשים אחרות ודיבר איתה לא אחת על "דברים מוזרים" כמו "פנטזיות אונס". זכרונותיה תואמים לדיווח כי אל-שאמי שוחרר בעבר בערבות לאחר שנעצר בגין אונס. 

עוד בנושא

שערי העיתונים הבריטים ה

"טרור ביום הקדוש": הפיגוע במנצ'סטר בעיתונים הבריטים

זירת הפיגוע ליד בית הכנסת, מנצ'סטר, בריטניה

הנרצחים בפיגוע במנצ'סטר: אדריאן דאולבי ומלווין קרביץ

תגיות |
בחירת העורכת
  • בית הכנסת שהתגלה בחפירה
    גילוי היסטורי: שרידי בית כנסת בן 1,500 שנה אותרו בגולן
  • מיום כיפור ועד חרבות ברזל: מצעד שירי המילואים
    מיום כיפור ועד חרבות ברזל: קבלו את מצעד שירי המילואים
  • טיילור סוויפט, מתוך צילומי האלבום The Life of a Showgirl
    בחזרה לפופ הקליל: האלבום החדש של טיילור סוויפט
  • רובי וויליאמס מופיע בגמר אליפות העולם למועדונים בניו ג'רזי, בחודש יולי
    מופע של רובי וויליאמס בוטל "עקב תמיכתו בישראל"
  • הלוחמים והשבויים של מלחמת יום הכיפורים - שבניהם נלחמים בעזה
    לוחמי מלחמת יום הכיפורים - שבניהם נלחמים בעזה

אולי יעניין אותך