זוגתו לשעבר של המחבל ממנצ'סטר: "הוא רצה להצטרף לדאעש"

האישה סיפרה לעיתון מקומי כי מערכת היחסים שלה עם ג'יהאד אל-שאמי, שרצח שני בני אדם במהלך יום הכיפורים, שיקר לה לגבי פרטים בזהותו והיה מטריד מינית נשים באפליקציות היכרויות

זוגתו לשעבר של ג'יהאד אל-שאמי, המחבל שביצע את הפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר שבאנגליה, סיפרה לעיתון בריטי כי הוא רצה להצטרף לארגון המדינה האסלאמית (דאעש). אל-שאמי רצח שני בני אדם במהלך תפילות יום הכיפורים בבית הכנסת.

האישה תיארה את מערכת היחסים שלה עם אל-שאמי כ"אלימה, מטרידה ושתלטנית". לדבריה, הוא שיקר לה לגבי פרטים בזהותו, והיא גילתה בדיעבד כי הוא אב לשלושה ילדים ומבוגר מכפי שטען.

עוד סיפרה האישה כי הוא נהג להכות אותה ולטעון כי היא "גדלה בצורה שגויה" כיוון שמשפחתה אדוקה פחות ממנו. . הוא דרש שתלבש ניקאב, בגד שמכסה לגמרי את גופה, ולחץ עליה להתחתן. בריאיון לעיתון ציינה כי בעבר הוצע לו להצטרף לדאעש וכי היא הייתה מבוהלת ממידת הקיצוניות שלו, אך מעולם לא דמיינה שיפעל לממש את אמונותיו.

האישה הוסיפה כי גילתה שאל-שאמי יוצר קשר עם בחורות צעירות באפליקצית ההיכרויות למוסלמים "מוזמאטצ'" תחת שמות בדויים כמו "ולנטינו" ו"אחמד" והיה נחסם על ידן לאחר שכתב להן הודעות מטרידות. לדבריה, הוא נהג לשלוח לה סרטונים שלו עם נשים אחרות ודיבר איתה לא אחת על "דברים מוזרים" כמו "פנטזיות אונס". זכרונותיה תואמים לדיווח כי אל-שאמי שוחרר בעבר בערבות לאחר שנעצר בגין אונס.