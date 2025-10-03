"טרור ביום כיפור", "7 דקות של רשע": הפיגוע במנצ'סטר על שערי העיתונים בבריטניה

עיתוני בריטניה הקדישו היום (שישי) את עמודי השער שלהם לפיגוע הדריסה והדקירה שאירע אמש בבית הכנסת של מנצ'סטר, בעיצומו של יום הכיפורים.

"7 דקות של רשע", נכתב בשער "הסאן", ואילו בעמוד השער של "הדיילי מירור" נכתב "אקט של רשע ביום הקדוש: טרור בבית הכנסת".

שער ה"סאן"

שער ה"דיילי אקספרס"

בהרבה מכותרות עמודי השער ציינו שהפיגוע נעשה בעיצומו של היום הקדוש ביותר בלוח השנה העברי, והציגו את פניו של המחבל, ג'יהאד א-שאמי, בריטי ממוצא סורי.

שער "הטיימס"

ב"דיילי מייל" בחרו להטיל את האחריות על הפיגוע על "מפקדי משטרה 'ווק'" ועל פוליטיקאים מהשמאל: "צריך להיות להם דם על המצפון". ב"דיילי טלגרף" הדגישו כי בישראל הפנו אצבע מאשימה לעבר ראש ממשלת בריטניה סטארמר.

שער "הטלגרף"

שני בני אדם נרצחו בפיגוע בבית הכנסת היטון פארק שבמנצ'סטר. המחבל חוסל בזירה. שלושה אנשים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בפיגוע. על פי הודעת המשטרה החשוד לבש מה שנראה כמו אפוד נפץ. המשטרה הכריזה על הפיגוע כ"אירוע טרור" ותגברה את הסיורים המשטרתיים ברחבי הממלכה.

ברחבי בריטניה גינו בחריפות את המתקפה. ראש הממשלה סטארמר קיצר את ביקורו המדיני בעקבות האירוע וערך ישיבה ביטחונית דחופה בדאונינג 10. סטארמר אמר כי עצם התרחשות המתקפה ביום כיפור "הופכת אותה למחרידה אף יותר". בהצהרה לתקשורת אמר: "המפגע תקף יהודים בגלל שהם יהודים. לא מדובר בשנאה חדשה, אך היא מרימה ראשה – ובריטניה צריכה לשוב ולהביס אותה".