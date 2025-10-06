פרס נובל לרפואה יוענק לחוקרי מנגנון מניעת מחלות אוטו-אימוניות

פרס נובל ברפואה יחולק שווה בשווה בין מרי אי. ברונקוב , פרד רמסדל ושימון סקגוצ'י • המנגנון שגילו השלושה, מונע מתאי מערכת החיסון לתקוף את תאי הגוף, כפי שקורה במחלות אוטו-אימוניות • בהמשך השבוע יוכרזו הזוכים בפרס נובל בפיזיקה, כימיה, ספרות, שלום וכלכלה
שימון סקאגוצ'י, פרד רמסדל ומרי אי. ברנקוב, זוכי פרס נובל בתחום רפואה ופיזיולוגיה
שימון סקאגוצ'י, פרד רמסדל ומרי אי. ברנקוב, זוכי פרס נובל בתחום רפואה ופיזיולוגיה צילום: אתר פרס נובל

פרס נובל ברפואה יוענק השנה לשלושה חוקרים שגילו את מנגנון הסבילות החיסונית ההיקפית. המנגנון המדובר מונע מתאי T של מערכת החיסון לתקוף את תאי הגוף, כפי שקורה במחלות אוטו-אימוניות. הפרס יחולק שווה בשווה בין מרי אי. ברונקוב מהמכון לביולוגיה של מערכות בסיאטל שבארצות הברית, פרד רמסדל מחברת "סונומה" בקליפורניה ושימון סקגוצ'י מאוניברסיטת אוסקה ביפן.

פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה מוענק מדי שנה מאז 1901 על ידי מכון קרולינסקה השוודי למי שתרמו תרומה ייחודית או ביצעו מחקר יוצא דופן בתחום זה. סכום הפרס עומד על 11 מיליון קרונות שוודיות שהן כ-3.8 מיליון שקלים. עד לשנה זו זכו בפרס נובל ברפואה 229 איש, מהם רק 13 נשים.

בשנה שעברה קיבלו את הפרס פרופ' ויקטור אמברוז ופרופ' גארי רובקון, שני ביולוגים אמריקנים, על גילוי מיקרו-RNA. התגלית שלהם ב-1993 זיכתה את שניהם גם בפרס וולף הישראלי, יחד עם החוקר הישראלי-קנדי פרופ' נחום זוננברג.

מחר יוכרזו הזוכים בפרס נובל בפיזיקה, ברביעי בכימיה, בחמישי בספרות וביום שישי יוכרז הזוכה בפרס נובל לשלום. שבוע ההכרזה על הזוכים בפרס יגיע לסיומו ביום שני הבא, עם ההכרזה על הזוכה בתחום הכלכלה. טקס הענקת פרסי נובל יתקיים בסטוקהולם ב-10 בדצמבר, יום השנה למותו של אלפרד נובל.

