עוד מכה למקרון: ראש הממשלה הצרפתי התפטר
לקורנו, ראש הממשלה השביעי בתקופת כהונת הנשיא מקרון, שימש בתפקיד פחות מחודש ימים • בחודש שעבר הודח מתפקידו ראש הממשלה הקודם, פרנסואה ביירו, לאחר שהפסיד בהצבעת אי-אמון שיזם בעצמו באסיפה הלאומית
מחבר איתמר מרגלית
  • איתמר מרגלית
ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו
ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו צילום: Ludovic Marin, Pool Photo via AP

על אך שאתמול הוצגה ממשלתו, ראש הממשלה הצרפתי סבסטיאן לקורנו הודיע הבוקר (שני) על התפטרות מתפקידו. כך הודיעו מקורות בממשלה לכלי תקשורת לקורנו. לקורנו שימש בתפקיד פחות מחודש ימים.

לקורנו ספג לאחרונה ביקורת חריפה הן ממחנהו הפוליטי והן מהאופוזיציה בעקבות הרכב ממשלתו. מפלגת הרפובליקנים השמרנית זעמה על מינויו מחדש של שר האוצר לשעבר, ברונו לה מר, כשר ההגנה. מבקרים נוספים תקפו את הרכב הממשלה על חוסר חידוש – 12 מתוך 18 שרים כבר כיהנו תחת קודמו של לקורנו, פרנסואה באיירו.

בחודש שעבר נפלה ממשלת צרפת לאחר שראש הממשלה דאז, ביירו, הפסיד בהצבעת אי-אמון שיזם בעצמו באסיפה הלאומית. ביירו יזם את הצבעת האמון על רקע הצעות לא פופולריות שהציע לתקציב 2026.

לקורנו, בן ה-39, הוא ראש הממשלה השביעי בתקופת כהונת מקרון. נשיא צרפת מינה אותו לתפקיד בתחילת החודש שעבר, בניסיון לבלום את העמקת המשבר הפוליטי במדינה. הפוליטיקה בצרפת מצויה בטלטלה מאז שמקרון קיים בחירות בזק בקיץ האחרון, בניסיון לחזק את מעמדו. ההימור נכשל והתוצאה הייתה פרלמנט מפולג לשלושה גושים יריבים.

