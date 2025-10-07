"גילויים בתחום הקוונטים": 3 חוקרים מארה"ב זכו בפרס נובל בפיזיקה

השלושה - ג'ון קלארק, מישל דבורט וג'ון מרטינס זכו בפרס זכו בגין סדרת ניסויים משנת 1984 ו-1985, בהם הצליחו ליישם למעשה עקרונות של פיזיקת קוונטים בקנה מידה גדול יותר. לדברי אחד מחתני הפרס הם לא חשבו בזמנו שהניסויים הללו יהוו בסיס לזכייה

ועדת פרס הנובל הכריזה היום (שלישי) על שלושה זוכים בתחום הפיזיקה לשנת 2025: ג'ון קלארק, מישל דבורט וג'ון מרטינס, שלושתם מארצות הברית, על התקדמות בפיזיקה קוונטית.

זכייתם - בגין "גילוי של מינהור מיקרוסקופי במינהור מכני וקווטיזציה אנרגטית במעגל חשמלי". עוד הסבירה הוועדה כי הגילוי אליו הגיעו נוגע ליכולת של חלקיקים לעבור בין חלקיקים אחרים. לדוגמה, אנרגיה שחוצה קיר ולא משתקפת אחורה.

חתני הפרס זכו בגין סדרת ניסויים משנת 1984 ו-1985. הללו הראו כי המאפיינים הביזאריים של עולם הקוונטים, עשויים להתממש במערכת גדולה דיה לאחיזה ביד. המערכת החשמלית שלהם הצליחה לתעל מצד אחד לשני, כשם חלפה ישירות דרך קיר. הם גם הראו כי המערכת ספגה ופלטה אנרגיה במנות ספציפיות, כפי שנובא בידי מכניקת הקוואטים. כך, הצליחו החוקרים ליישם עקרונות של פיזיקת קוונטים בקנה מידה גדול יותר. לדברי אחד מחתני הפרס, ג'ון קלארק, הם לא חשבו בזמנו שהניסויים הללו יהוו בסיס לזכייה בפרס נובל.

בשנה שעברה זכו בפרס המדענים ג'ון הופילד וג'פרי הינטון, על עבודתם בנושא הבינה המלאכותית שהניחה את היסודות לטכנולוגיות למידת מכונה עוצמתיות המשמשות כיום במגוון רחב של תחומים.

אמש הוכרז כי פרס נובל ברפואה יוענק לשלושה חוקרים שגילו את מנגנון הסבילות החיסונית ההיקפית. המנגנון המדובר מונע מתאי T של מערכת החיסון לתקוף את תאי הגוף, כפי שקורה במחלות אוטו-אימוניות. הפרס יחולק שווה בשווה בין מרי אי. ברונקוב מהמכון לביולוגיה של מערכות בסיאטל שבארצות הברית, פרד רמסדל מחברת "סונומה" בקליפורניה ושימון סקגוצ'י מאוניברסיטת אוסקה ביפן.

מחר יוכרזו הזוכים בפרס נובל בכימיה, בחמישי בספרות וביום שישי יוכרז הזוכה בפרס נובל לשלום. שבוע ההכרזה על הזוכים בפרס יגיע לסיומו ביום שני הבא, עם ההכרזה על הזוכה בתחום הכלכלה. טקס הענקת פרסי נובל יתקיים בסטוקהולם ב-10 בדצמבר, יום השנה למותו של אלפרד נובל.