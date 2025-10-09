הביתה.

"יסלול את הדרך לשלום": כך הגיבו בעולם להכרזת טראמפ על עסקת החטופים והפסקת האש

ב-BBC, בגארדיאן, ב-CNN ובוול סטריט ג'ורנל הידיעה על הפסקת האש ועסקת החטופים זכתה לכותרות הראשיות • ראשי ממשלות הודו ובריטניה בירכו: "אנחת רווחה עצומה שתורגש ברחבי העולם"
מחבר רם ברנדס
הכותרות הראשיות ברחבי העולם
הכותרות הראשיות ברחבי העולם

אתרי החדשות המובילים בעולם פתחו הבוקר (חמישי) בכותרות דרמטיות על הכרזת הנשיא טראמפ בדבר השגת הסכם על השלב הראשון בתוכנית השלום של טראמפ שכוללת את השבת כל החטופים.

ה-BBC דיווח כי "טראמפ אומר כי ישראל וחמאס הסכימו לשלב הראשון של עסקת שלום בעזה, דבר הסולל הדרך להפסקת-אש". הגארדיאן הבריטי  עלה עם כותרת שבה נכתב כי "'השלב הראשון' בעסקה הפסקת האש לסיום המלחמה בעזה הוסכמה בין ישראל לבין חמאס". ב-CNN דיווחו כי "ישראל וחמאס הסכימו לשלב הראשון של תוכנית להפסקת האש בעזה". גם הוול-סטריט ג'ורנל יצא בכותרת לפיה "ישראל וחמאס הסכימו על שחרור חטופים בצעד לעבר שלום".

ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בירך: "אנו מברכים על ההסכם לגבי השלב הראשון בתוכנית השלום של הנשיא טראמפ. הדבר גם משקף את הנהגתו החזקה של רה”מ נתניהו. אנו מקווים כי שחרור החטופים והגברת הסיוע ההומניטרי לתושבי עזה תביא להם מזור ותסלול את הדרך לשלום מתמשך".

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר: "זהו רגע של אנחת רווחה עצומה שתורגש בכל רחבי העולם, אך במיוחד עבור החטופים, בני משפחותיהם, והאוכלוסייה האזרחית בעזה".

סטארמר הוסיף: "ההסכם הזה עתה צריך להיות מיושם ללא דיחוי, ולהיות מלווה בהסרה מיידית של כלל המגבלות על סיוע הומניטרי מציל חיים בעזה. אני קורא לכלל הצדדים לעמוד בהתחייבויותיהם, לסיים את המלחמה ולבנות הייסודות לסיום צודק ומתמשך לסכסוך הזה".

ראש הממשלה הבריטי הבטיח כי "בריטניה תתמוך בצעדים החיוניים המיידיים הללו, ובשלב הבא של השיחות להבטחת יישום מלא של תוכנית השלום".

מנהיג הימין בהולנד, חירט ווילדרס: "חדשות נהדרות שישנו הסכם על השלב הראשון של הפסקת-האש וכי החטופים ישוחררו במהרה. כולם יוצאים מורווחים משלום."

