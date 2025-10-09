כ-2,000 אסירים ישוחררו תמורת 20 החטופים החיים: פרטי ההסכם

לפי דיווחים, העסקה בין ישראל לחמאס תצא לפועל בתחילת השבוע הבא ושחרור החטופים צפוי כבר ביום א'. גורם מצרי: "400 משאיות סיוע ייכנסו לרצועה בכל אחד מחמשת הימים הראשונים להפסקת האש"
מחבר גילי כהן
מפגינים ומפגינות למען שחרור חטופים מול מטה הליכוד בתל אביב
מפגינים ומפגינות למען שחרור חטופים מול מטה הליכוד בתל אביב צילום: תומר ניוברג

ערוץ א-שרק הסעודי דיווח הלילה (חמישי) מפי "גורמים יודעי דבר" כי ההסכם בין ישראל לחמאס, שבמסגרתו ישוחררו 48 החטופים מעזה, יכנס לתוקפו בתחילת השבוע הבא. לפי גורם זר המעורה בשיחות שהובילו לחתימת ההסכם, שחרור החטופים צפוי כבר ביום ראשון. 

גורם פלסטיני מסר לערוץ הסעודי כי ההסכם יכלול את שחרורם של כמה מ"בכירי האסירים" הפלסטינים שבכלא הישראלי. עוד אמר הגורם כי שחרור החטופים הישראלים והאסירים הפלסטינים יחל כ-72 שעות מתחילת ביצוע ההסכם. 

הקבינט יתכנס כדי לדון בהסכם היום בשעה 12:00 בצהריים. הממשלה היא הגוף הרלבנטי לקציבת עונשי מחבלים. לאחר ישיבתה תפורסם באופן רשמית רשימת המחבלים אסירי העולם שישוחררו, כך שיינתן זמן לעתירות בנושא.

לדברי גורם ישראלי, במסגרת ההסכם לא ישוחררו מחבלי נוחבה וישראל מתנגדת גם לשחרורם של "סמלים של ארגוני הטרור", אך רשימת האסירים שישוחררו טרם סוכמה. לפי ההסכם, 1700 תושבי עזה שנעצרו אחרי 7 באוקטובר ישוחררו יחד עם כ-250 מחבלים שנשפטו למאסר עולם עבור 20 החטופים החיים תוך 72 שעות מכניסת ההסכם לתוקף. 

גורמים מצרים אמרו לערוץ אל-ערבי הקטרי כי במסגרת ההסכם צפוי מעבר רפיח צפוי להיפתח לשני הכיוונים בתקופה הקרובה. אחד מהגורמים אמר לערוץ כי הוסכם על הכנסת 400 משאיות סיוע לעזה בכל אחד מחמשת הימים הראשונים להפסקת האש. 

לדברי גורם פלסטיני שהשתתף בשיחות המשא ומתן, התקבלו הסכמות לכל הפרטים של תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומשלחת חמאס מרוצה מפרטי ההסכם. הוא הוסיף כי אחת הערבויות שהעניקו המתווכות לארגון היא הכרזה של הנשיא האמריקני על סיומה המוחלט של המלחמה.

