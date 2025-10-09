עינב צנגאוקר: "מתן חוזר הביתה, לדמעות האלה פיללתי"

עינב צנגאוקר: "מתן חוזר הביתה, לדמעות האלה פיללתי"
מטה משפחות החטופים אחרי הצהרתו של טראמפ על חתימת הסכם לשלב הראשון בעסקה: "על הממשלה להתכנס ולאשר את העסקה באופן מידי". הנשיא הרצוג: "כל עם ישראל עם המשפחות"
מחבר איציק זוארץ
Getting your Trinity Audio player ready...
עינב צנגאוקר
עינב צנגאוקר צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

לאחר הכרזת הנשיא טראמפ על ההסכם בין ישראל לחמאס, החלו לזרום תגובות רבות. נשיא המדינה יצחק הרצוג צייץ: "בשעה זאת כל עם ישראל עם החטופים. כל עם ישראל עם המשפחות . "וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב... וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם".

עינב צנגאוקר, שבנה מתן מוחזק בשבי חמאס זה שנתיים, בירכה הלילה (חמישי) על חתימת ההסכם לשחרור החטופים. בציוץ ברשת X כתבה צנגאוקר: "מתן חוזר הביתה. אליי, אל נטלי ושני, אל אילנה אהבת חייו, אליכם, אל המדינה. לדמעות האלו פיללתי". 

מטה המשפחות להשבת החטופים פרסם גם הוא הודעה אחרי הודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על אישור השלב הראשון בהסכם. "אנו מברכים על חתימת ההסכם שנועד להשיב את כל החטופים הביתה - החיים לשיקום בקרב משפחותיהם והחללים לקבורה ראויה בארצם. זוהי התקדמות חשובה ומשמעותית בדרך להשבתם של כולם, אך המאבק שלנו טרם הסתיים ולא יסתיים עד לשובו של החטוף האחרון". 

"על הממשלה להתכנס ולאשר את ההסכם באופן מיידי. כל עיכוב עלול לגבות מחיר כבד מהחטופים ומהחיילים. אנחנו משוכנעים שראש הממשלה יבטיח רוב מוחלט ליישום ההסכם שהושג", נמסר מהמטה. 

בחירת העורכת
  • הגרוש של מר קראב
    את הסיפור מאחורי "הגרוש של מר קראב" שמעתם? | בצד הדרך
  • קאי היה בן 10 ימים כששכב על אדן החלון וניצל מהמחבלים - איפה הוא שנתיים אחרי?
    קאי ניצל כשהוא בן 10 ימים בלבד, היום משפחתו חזרה לקיבוץ
  • לאה נאור
    בואי אמא: מאחורי הביצוע המרגש מטקס המשפחות. "שיר אחד"
  • שמרית אור בשעת יצירה
    מ"הללויה" ועד "ולנטינו": שמרית אור מסכמת 60 שנות כתיבה
  • טראמפ בדרך לפרס נובל לשלום? בזמן שהתוכנית שלו נרקמת - הנשיא מצפה לפרס
    הנשיא טראמפ באמת בדרך לפרס נובל?

אולי יעניין אותך