עינב צנגאוקר: "מתן חוזר הביתה, לדמעות האלה פיללתי"

מטה משפחות החטופים אחרי הצהרתו של טראמפ על חתימת הסכם לשלב הראשון בעסקה: "על הממשלה להתכנס ולאשר את העסקה באופן מידי". הנשיא הרצוג: "כל עם ישראל עם המשפחות"

לאחר הכרזת הנשיא טראמפ על ההסכם בין ישראל לחמאס, החלו לזרום תגובות רבות. נשיא המדינה יצחק הרצוג צייץ: "בשעה זאת כל עם ישראל עם החטופים. כל עם ישראל עם המשפחות . "וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב... וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם".

עינב צנגאוקר, שבנה מתן מוחזק בשבי חמאס זה שנתיים, בירכה הלילה (חמישי) על חתימת ההסכם לשחרור החטופים. בציוץ ברשת X כתבה צנגאוקר: "מתן חוזר הביתה. אליי, אל נטלי ושני, אל אילנה אהבת חייו, אליכם, אל המדינה. לדמעות האלו פיללתי".

מטה המשפחות להשבת החטופים פרסם גם הוא הודעה אחרי הודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על אישור השלב הראשון בהסכם. "אנו מברכים על חתימת ההסכם שנועד להשיב את כל החטופים הביתה - החיים לשיקום בקרב משפחותיהם והחללים לקבורה ראויה בארצם. זוהי התקדמות חשובה ומשמעותית בדרך להשבתם של כולם, אך המאבק שלנו טרם הסתיים ולא יסתיים עד לשובו של החטוף האחרון".

"על הממשלה להתכנס ולאשר את ההסכם באופן מיידי. כל עיכוב עלול לגבות מחיר כבד מהחטופים ומהחיילים. אנחנו משוכנעים שראש הממשלה יבטיח רוב מוחלט ליישום ההסכם שהושג", נמסר מהמטה.