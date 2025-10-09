העיניים נשואות לאוסלו: האם טראמפ יזכה בפרס נובל לשלום?

ההכרזה על פרס נובל לשלום תיערך מחר בשעה 11:00 • הנשיא הרצוג: "אין ספק שהוא ראוי" • נתניהו ופקיסטן הגישו את מועמדותו, אך הדד-ליין חלף בינואר - האם זה אפשרי?

זוכה פרס נובל לשלום לשנת 2025 יוכרז מחר באוסלו בירת נורווגיה בשעה 11:00 שעון מקומי, והעיניים נשואות גם לשאלה האם נשיא ארה”ב דונלד טראמפ יכול לזכות בו? נשיא המדינה יצחק הרצוג שיבח הלילה (חמישי) את מעורבותו של טראמפ בתיווך ההסכם בין ישראל לחמאס לסיום המלחמה. "אין ספק שהוא ראוי לפרס נובל לשלום על כך", כתב הרצוג ברשת X, וכינה את העסקה "הזדמנות לתקן, לרפא ולפתוח אופק חדש של תקווה לאזורנו".

טראמפ, אין זה סוד, נושא גם הוא עיניו לאוסלו. הוא מכנה את עצמו "נשיא השלום" ואמר כי סיים שש או שבע מלחמות במהלך כהונתו, ובהן מלחמת 12 הימים בין ישראל לאיראן, המתיחות בין הודו ופקיסטן ותאילנד וקמבודיה. סיום המלחמה בעזה היא לגמרי "שלו". ביוני אמר טראמפ כי ועדת נובל "צריכה להעניק" לו את הפרס, ושהוא "צריך היה לקבל אותו ארבע או חמש פעמים". בספטמבר אמר באו"ם כי "כולם אומרים" שהוא צריך לקבל את הפרס.

מכוון לפרס. טראמפ (צילום: AP)

האם זה אפשרי?

על פי אתר האינטרנט של פרס נובל לשלום הפרס אמור להיות מוענק לאדם שעשה רבות לקידום שלום בעולם. הוא מוענק באוסלו על ידי ועדה שנבחרה על ידי הפרלמנט הנורווגי, כשיתר פרסי נובל מוענקים בשוודיה.

כל אדם או ארגון יכולים להפוך למועמדים על ידי "ממנה מועמדים". על פי אתר הפרס בין הממנים נמנים חברי אסיפות לאומיות, חברי ממשלות, חברים בגופים כמו בית הדין הבינלאומי לצדק, פרופסורים או דירקטורים באוניברסיטאות וזוכי פרס לשעבר או חברים בוועדת נובל. המועד האחרון להגשת מועמדות היה ב 31 בינואר, כשלמעלה מ-330 מועמדים הוגשו לפרס נובל לשלום לשנת 2025.

הוועדה אינה מתייחסת בפומבי לשמות המועמדים, ולא ניתן לפרסם את המידע לגביהם במשך 50 שנה.

הפרס הנחשק (צילום: AP)

לאחר חלוף הדד-ליין ועדת פרס נובל בוחנת את המועמדים ויוצרת רשימה מצומצמת של "המועמדים המעניינים והראויים ביותר". המועמדים המופיעים ברשימה המצומצמת עוברים לאחר מכן "הערכות ובחינות" של חברי הוועדה.

טראמפ הוגש כמועמד על ידי ראש הממשלה נתניהו ביולי - חודשים לאחר הדדליין - ועל ידי ממשלת פקיסטן חודש לפני כן. מטה משפחות החטופים קרא השבוע לוועדה להעניק לו את הפרס על "מחויבותו הבלתי מעורערת ומנהיגותו יוצאת הדופן".

ארבע שאלות מרכזיות לגבי מועמדותו האפשרית של הנשיא האמריקני טראמפ:

1) האם הוגש לפני המועד האחרון (ינואר) בידי מאן דהוא?

2) אם לא הוגש לפני הדדליין, האם ההגשות המאוחרות יכולות להיות תקפות? זה לא ברור וודאי.

3) האם ועדת הפרס תמצא את טראמפ ראוי, מה שלא סברה בקדנציה הראשונה שלו, בעוד את אובמה מצאה ראוי בלי שישיג כל עסקאות שלום?

4) האם הלחץ הבין-לאומי הכבד שמפעיל טראמפ יסייע לו, או יהיה לו למכשול כיוון שוועדת הפרס תרצה להוכיח עצמאות בפעולתה?