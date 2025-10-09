ההסכם עליו הוכרז לפנות בוקר הושג אחרי מכבש לחצים גדול על חמאס מצד מצרים, טורקיה וקטר. דיפלומט ערבי מאחת המדינות המתווכות לכאן חדשות: "אמרנו לחמאס - לא תקבלו הצעה טובה יותר"

"די זה די": הלחץ שהפעילו המתווכות על חמאס מאחורי הקלעים

פחות מיממה אחרי ההכרזה על הסכם הפסקת המלחמה בעזה, מתבררים היקפי הלחצים של המתווכות על חמאס בחדרים הסגורים ומאחורי החיוכים למצלמות. דיפלומט ערבי מאחת המדינות המתווכות אמר הערב (חמישי) למהדורת כאן חדשות: "אמרנו לחמאס - אתם לא תקבלו הצעה יותר טובה מזה. זה הכי טוב שיש. די זה די. הגיע הזמן לסיים את הסבל בעזה. טראמפ מחויב לחלוטין לסיום המלחמה".

לפי אותו דיפלומט ערבי, הכניסה של טורקיה סייעה מאוד לגרום לחמאס לאשר את ההסכם, שכן חמאס מקשיבים מאוד לטורקים.

עם זאת, ראוי לציין את ההשלכות לטווח היותר ארוך של המעורבות הטורקית והקטרית. טורקיה וקטר - הפטרוניות של חמאס והקודקוד של הזרם של האחים המוסלמים - נכנסות כעת שוב לרצועה מהדלת הקדמית. זאת, בדמות השתתפות בערבויות להסכם, במנגנון הפיקוח על ההסכם ואפילו במאמץ המשותף לאתר חללים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החמיא היום באופן אישי למנהיגי טורקיה, קטר ומצרים, ומדינות נוספות, בהן סעודיה, ירדן, ואינדונזיה - על חלקן בהגעה להסכם. בישיבת הקבינט האמריקני, טראמפ הזכיר מפורשות את נשיא טורקיה ארדואן, שהיה לדבריו מעורב באופן אישי במו"מ בהתמודדות עם חמאס. "כל המדינות היו מדהימות", אמר.