מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה הוכרזה היום (שישי) כזוכה בפרס נובל לשלום. מצ'אדו, היא פעילת אופוזיציה אהודה הנאבקת למען הדמוקרטיה במדינה הדרום אמריקנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שראה עצמו כמועמד מוביל לזכייה בפרס היוקרתי נותר מאוכזב.

נכון לשנת 2024, פרס נובל לשלום הוענק 105 פעמים ל-142 זוכי פרס - 111 אנשים פרטיים ו-31 ארגונים. מבין הזוכים, 92 גברים ו-19 נשים.

מי שראה את עצמו כמועמד לפרס הוא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הוא כינה את עצמו "נשיא השלום" ואמר כי סיים שש או שבע מלחמות במהלך כהונתו, ובהן מלחמת 12 הימים בין ישראל לאיראן, המתיחות בין הודו ופקיסטן ותאילנד וקמבודיה.

סיום המלחמה בעזה היא לגמרי "שלו". ביוני אמר טראמפ כי ועדת נובל "צריכה להעניק" לו את הפרס, ושהוא "צריך היה לקבל אותו ארבע או חמש פעמים". בספטמבר אמר באו"ם כי "כולם אומרים" שהוא צריך לקבל את הפרס. עם זאת, טראמפ נותר מאוכזב לאחר ההכרזה.

על פי אתר האינטרנט של פרס נובל לשלום הפרס אמור להיות מוענק לאדם שעשה רבות לקידום שלום בעולם. הוא מוענק באוסלו על ידי ועדה שנבחרה על ידי הפרלמנט הנורווגי, כשיתר פרסי נובל מוענקים בשוודיה.

כל אדם או ארגון יכולים להפוך למועמדים על ידי "ממנה מועמדים". על פי אתר הפרס בין הממנים נמנים חברי אסיפות לאומיות, חברי ממשלות, חברים בגופים כמו בית הדין הבינלאומי לצדק, פרופסורים או דירקטורים באוניברסיטאות וזוכי פרס לשעבר או חברים בוועדת נובל. המועד האחרון להגשת מועמדות היה ב 31 בינואר, כשלמעלה מ-330 מועמדים הוגשו לפרס נובל לשלום לשנת 2025.

הוועדה אינה מתייחסת בפומבי לשמות המועמדים, ולא ניתן לפרסם את המידע לגביהם במשך 50 שנה.

שלושה ישראלים זכו עד כה בפרס: ראשי הממשלה מנחם בגין, יצחק רבין ושמעון פרס. הפרס הראשון שהוענק למי שעסק בסוגיית המזרח התיכון היה לראלף באנץ׳ האמריקאי שניהל את שיחות הסכמי שביתת הנשק ברודוס ב-1949 מה שסיים את מלחמת העצמאות.