כלי תקשורת בלבנון על הישראלי שביקר בביירות: "כשל ביטחוני"

סיקור נרחב בלבנון אחרי שידור הכתבה השבוע בכאן חדשות על הישראלי, בני וקסלר, שביקר בביירות ובלב הדאחייה, מעוז חיזבאללה. הסיפור סוקר בכלי התקשורת המרכזיים בלבנון ותואר כמחדל.

הכתבה שעוררה את הסערה

באתר החדשות אל-מודון למשל פרסמו כתבה תחת הכותרת "הגעת הישראלי לעומק הדאחייה הכתה בהלם את חיזבאללה: כישלון ביטחוני".

בכתבה דובר גם על המחדל של מנגנוני הביטחון הלבנוניים, אבל גם של חיזבאללה במעוזיו. בעיתון הלבנוני אל-אח'באר שמזוהה עם חיזבאללה הפנו אצבע מאשימה למדינה הלבנונית שלא מצליחה להגן על ריבונותה.

"ישראלי הולך מרוצה מעצמו בלבנון: הריבונות בצורתה הנעלה ביותר", הייתה הכותרת הצינית. בכתבה עקצו את ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, שעצר את המדינה מלכת כדי להחיל את ריבונותו על סלע א-רוושה שהואר בתמונתו של נסראללה בניגוד להנחייתו, בזמן שתייר ישראלי מטייל בלבנון ללא הפרעה בשלל אתרים בהם מקום חיסולו של נסראללה וסלע א-רוושה ומדבר בעברית.