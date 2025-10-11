בכיר חמאס פוצץ ריאיון: "לא רוצה לראות אותך"

בכיר חמאס חו"ל מוסא אבו-מרזוק טען כי "אף בר דעת לא חושב שמתקפת 7 באוקטובר, עם 1500 לוחמים, הייתה יכולה לשחרר את פלסטין", ולאחר מכאן דרש מהמנחה לסגור את השיחה וקילל אותו
בכיר חמאס בחו"ל, מוסא אבו מרזוק, נטש אתמול (שישי) בזעם ואפילו בקללה ריאיון בערוץ הבינערבי אל-ר'ד המשדר ממצרים אחרי שהמגיש שאל אותו אם מתקפת 7 באוקטובר הביאה לשחרור הפלסטינים.

בתשובה לשאלה אבו מרזוק טען כי "אף בר דעת לא חושב שמתקפת 7 באוקטובר, עם 1500 לוחמים, הייתה יכולה לשחרר את פלסטין. אני מבקש ממך לפחות לשאול שאלות מכובדות". המגיש לא הרפה ואמר לו כי השאלות שלו מכובדות ומשקפות את השאלות של הרחוב הפלסטיני. אבו מרזוק השיב כי אלה השאלות של המגיש ולא של הרחוב ואמר כי הוא לא מעוניין להתראיין אליו: "סגור, סגור, אני לא רוצה לראות אותך".

לפני שהשיחה נסגרה אבו מרזוק אף קרא למגיש ללכת לעזאזל. המגיש אמר בתגובה, לאחר שמוסא אבו-מרזוק התנתק מהשידור: "אני לא מרשה לך אדון אבו מרזוק לדבר בשפה הזאת. בכל מקרה, זה חושף את המנטליות של תנועת חמאס ואת הבריחה שלה מתשובות ושאלות על רקע השמדה המונית שבוצעה נגד העם הפלסטיני".

מוקדם יותר באותו הערב התראיין אבו-מרזוק לערוץ אל-ג'זירה מובאשר, בריאיון שדווקא עבר יפה. בריאיון אמר אבו-מרזוק כי הוא "מעריך שחמאס לא מתכוון לעשות טקסים במסגרת שחרור החטופים", והודה כי חמאס ביקש לשחרר את מרואן ברגותי, אחמד סעדאת ועבאס א-סייד, וישראל מסרבת לשחררם.

