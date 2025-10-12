דיווחים ברצועה: פעיל הרשת סאלח אל-ג'עפראווי חוסל על ידי חמולת דור'מוש

על פי הדיווחים, אל-ג'עפראווי, שזכה להכרה רבה בעולם הערבי, ולו מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות, נורה למוות בעת שסיקר את טבח הנקמה של חמאס נגד חמולת דור'מוש בשכונת סברה בעזה

כלי תקשורת פלסטינים דיווחו הערב (ראשון) כי פעיל הרשת סאלח אל-ג'עפראווי חוסל על ידי חמולת דור'מוש בעזה. על פי הדיווחים, אל-ג'עפראווי, שזכה להכרה רבה בעולם הערבי וגם בישראל, ולו מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות, נורה למוות בעת שסיקר את טבח הנקמה של חמאס נגד חמולת דור'מוש בשכונת סברה בעזה.

דווח על חילופי ירי בין מנגנוני הביטחון של חמאס בעזה לבין חמולת דור'מוש, לאחר שמחבלי חמאס החלו ב"מסע נקמה" כנגד החמולה. גורם במשרד הפנים של חמאס בעזה, אישר לערוץ אל-ג'זירה כי יש הרוגים מקרב אנשי מנגנוני הביטחון של חמאס, שנורו למוות על ידי "מיליציה חמושה" בעיר עזה, ומסר כי כוחות משרד הפנים מכתרים את המיליציה ו"מטפלים בה" כדי ללכוד את אנשיה.

הגורם הוסיף כי מנגנוני הביטחון של חמאס "נחושים" להשליט סדר ולהעמיד לדין את האחראים להרג, ומאשים את אותה מיליציה כי הרגה אף אזרחים עקורים בעת ששבו מדרום הרצועה אל צפונה.

בכאן חדשות פורסם בסוף השבוע כי עם כניסת הפסקת האש לתוקף ביום שישי האחרון, בישראל נערכו לספק הגנה למיליציות ששיתפו פעולה נגד חמאס. האפשרות ששקלה ישראל היא להציע לקבוצות החמושות לעבור מעבר לקו הנסיגה צהוב, שנמצא בשליטת צה"ל לפי ההסכם - כך אישר לכאן חדשות גורם ישראלי.

חוסאם אל-אסטל, מפקד מיליציה חמושה בח'אן יונס המתנגדת לחמאס, אישור לאחר מכן לראשונה בשיחה עם כאן חדשות כי רוב המיליציות המתנגדות לחמאס ברצועה ממוקמות כעת כ-400 מטרים מעבר לקו הצהוב.

לטענת אל-אסטל, המיליציה שלו כבר פועלת מעבר לשטחי הקו הצהוב, שבשליטת צה"ל. "אף אחד לא יכול להיכנס לאזור שלנו, לא חמאס ולא אזרחים; מדובר באזור שנכלל בסעיפי העסקה" מסר. בנוסף, אישר שאזור קיזאן א-נג'אר בח'אן יונס, שבו פועל ארגונו, הוגדר כשטח שממנו ישראל לא תיסוג.