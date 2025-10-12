ללא ישראל וחמאס: מי ישתתף בפסגה בשארם א-שייח'?

מצרים תארח מחר את פסגת השלום בשארם, כשהאחראים על המוזמנים הם האמריקנים. צפויה נציגות הן של ראשי מדינות אירופה והן של מדינות ערב. על פי דיווחים, גם ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, הוזמן להשתתף בפסגה

פסגת סיום המלחמה בשארם תצא לפועל מחר (שני) באירוח מצרים, בהשתתפות מדינות ערב ומדינות אירופיות - כשהאמריקנים שולטים על האירוע ועל המוזמנים. טראמפ צפוי להיות "כוכב האירוע". לאירוע לא הוזמנו נציגים מישראל או נציגים מחמאס. עם זאת, הרשות הפלסטינית צפויה להשתתף.

העיתון הפרו קטרי אל-ערבי אל-ג׳דיד דיווח ממקורותיו שהוחלט כי אבו מאזן ישתתף בפסגת השלום בשארם א-שייח' מחר - לאחר לחצים שהופעלו על "הגורמים הערבים הרלוונטים".

סיכום המשתתפים בפסגת שרם א-שייח' המתוכננת למחר:

בראש הפסגה יעמדו כאמור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי.

ממדינות אירופה יגיעו: קנצלר גרמניה פרידריך מרץ; נשיא צרפת עמנואל מקרון; ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר; ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז; ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני; ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס; נשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס; וראש המועצה האירופית אנטוניו קושטה.

ממדינות ערב צפויים להשתתף: נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן; נשיא אזרבייג'אן אילהאם עלייב; מלך ירדן עבדאללה השני; מלך בחריין חמד בן עיסא; ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף; וסגן שר החוץ של הודו קירטי וארדאן סינג.

כמו כן, ידוע כי קטר, סעודיה, איחוד האמירויות ואינדונזיה ישתתפו, אך טרם דווח באיזה דרג. גם נשיא איראן הוזמן לפסגת השלום, אך אינו צפוי להגיע.