ללא ישראל וחמאס: מי ישתתף בפסגה בשארם א-שייח'?

ללא ישראל וחמאס: מי ישתתף בפסגה בשארם א-שייח'?
מצרים תארח מחר את פסגת השלום בשארם, כשהאחראים על המוזמנים הם האמריקנים. צפויה נציגות הן של ראשי מדינות אירופה והן של מדינות ערב. על פי דיווחים, גם ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, הוזמן להשתתף בפסגה
מחבר עומר שחר
Getting your Trinity Audio player ready...
נשיא מצרים א-סיסי ונשיא ארצות הברית טראמפ
נשיא מצרים א-סיסי ונשיא ארצות הברית טראמפ צילום: רויטרס

פסגת סיום המלחמה בשארם תצא לפועל מחר (שני) באירוח מצרים, בהשתתפות מדינות ערב ומדינות אירופיות - כשהאמריקנים שולטים על האירוע ועל המוזמנים. טראמפ צפוי להיות "כוכב האירוע". לאירוע לא הוזמנו נציגים מישראל או נציגים מחמאס. עם זאת, הרשות הפלסטינית צפויה להשתתף.

העיתון הפרו קטרי אל-ערבי אל-ג׳דיד דיווח ממקורותיו שהוחלט כי אבו מאזן ישתתף בפסגת השלום בשארם א-שייח' מחר - לאחר לחצים שהופעלו על "הגורמים הערבים הרלוונטים".

סיכום המשתתפים בפסגת שרם א-שייח' המתוכננת למחר:

בראש הפסגה יעמדו כאמור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי.

ממדינות אירופה יגיעו: קנצלר גרמניה פרידריך מרץ; נשיא צרפת עמנואל מקרון; ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר; ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז; ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני; ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס; נשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס; וראש המועצה האירופית אנטוניו קושטה.

ממדינות ערב צפויים להשתתף: נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן; נשיא אזרבייג'אן אילהאם עלייב; מלך ירדן עבדאללה השני; מלך בחריין חמד בן עיסא; ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף; וסגן שר החוץ של הודו קירטי וארדאן סינג.

כמו כן, ידוע כי קטר, סעודיה, איחוד האמירויות ואינדונזיה ישתתפו, אך טרם דווח באיזה דרג. גם נשיא איראן הוזמן לפסגת השלום, אך אינו צפוי להגיע.

עוד בנושא

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, יוני 2025

דיווח: ארדואן ישתתף בפסגת עזה בשארם א-שייח' מחר

על דף אחד בלבד: מה כתוב בהסכם שסיים את המלחמה?

על דף אחד בלבד: מה כתוב בהסכם שסיים את המלחמה?

בחירת העורכת
  • המפגן של אוהבי ישראל: כנס הענק של הקהילה האוונגליסטית בירושלים
    "אתם השורשים שלנו": מפגן הענק של האוונגליסטים בירושלים
  • ליידי גאגא בפסטיבל הסרטים של ונציה, בשנה שעברה
    שחקנית חיזוק: ליידי גאגא תככב בסרט "השטן לובשת פראדה 2"
  • "ירו עלינו, ואני המשכתי לצלם": שנתיים אחרי הטבח - זיו קורן חוזר לזירות הקשות
    "ירו עלינו, והמשכתי לצלם": זיו קורן חוזר לזירות הקשות
  • לא רק ספורט: קבוצת עוטף דרום שיחקה לראשונה - עם שורדי שבי ומשפחות שכולות בקהל
    משחק החיים: קבוצת הכדורגל עוטף דרום עלתה לראשונה למגרש
  • דייויד דריימן וירדן ביבס
    הגל שמסרב להיגמר: בוטלה הופעתו של אמן תומך ישראל בבלגיה

אולי יעניין אותך