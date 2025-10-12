דיווח: נשיא טורקיה ארדואן ישתתף בפסגת עזה בשארם א-שייח' מחר

נשיא טורקיה רג'יפ ארדואן צפוי להשתתף בפסגה בשראם א-שייח' בה ייחתם הסכם טראמפ בטקס רשמי, כך דווח היום (ראשון) בתקשורת הטורקית. לטקס יגיעו גם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ונשיא צרפת עמנואל מקרון. גם נשיא המועצה האירופית, אנטוניו קוסטה, ישתתף בפסגת השלום, כך מסר בכיר באיחוד האירופי לסוכנות הידיעות רויטרס.

טורקיה החלה להוות צד במו"מ רק לאחרונה, לאחר ביקורו של ארדואן בבית הלבן ופגישתו עם הנשיא טראמפ בחודש ספטמבר. ארדואן שלח את ראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלין, איש אמונו, לשיחות המו"מ במצרים. זאת לאחר שבפגישתו עם הנשיא טראמפ קיבל מעין-הבטחה ממנו לפיה ישקול לשלוח מטוסי F-35 לאנקרה.

לראשונה: ראש המודיעין הטורקי יגיע למצרים ויצטרף לשיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס

הדיווח של @kaisos1987 ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/rk9Ieim5Rk — כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2025

ביום שישי האחרון פורסם לראשונה בכאן חדשות כי כחלק מההסכם עם חמאס, ישראל תאפשר לטורקיה להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה. הסעיף ההומניטרי בהסכם שנחתם דומה ברובו להסכם הפסקת האש שנחתם בינואר 2025.