היסטוריון ישראלי-אמריקני ושני כלכלנים נוספים זכו בפרס נובל לכלכלה

ההיסטוריון יואל מוקיר לצד הכלכלנים פיליפ אוגיון ופיטר הויט זכו בפרס הנחשק. בנימוק הבחירה בישראלי-אמריקני נכתב: "על זיהוי התנאים המקדימים לצמיחה כלכלית מתמשכת באמצעות התקדמות טכנולוגית"

פרס נובל לכלכלה לשנת 2025 הוענק היום (שני) לשלושה חתנים, בהם ההיסטוריון הכלכלי, ישראלי-אמריקני, יואל מוקיר, הכלכלן הצרפתי פיליפ אוגיון ופיטר הויט.

בזכייתו של מוקיר, נמסר: "על זיהוי התנאים המקדימים לצמיחה כלכלית מתמשכת באמצעות התקדמות טכנולוגית". אוגיון והויט קיבלו הוקרה "בגין תיאוריית הצמיחה הכלכלית המתמשכת באמצעות הרס יצירתי".

בשבוע שעבר, הוכרז על מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, כזוכת פרס נובל לשלום. ועדת הפרס נימקה: "מצ'אדו פועלת למען מעבר שליו מדיקטטורה לדמוקרטיה בוונצואלה".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שראה עצמו מועמד בולט, נותר מאוכזב והבית הלבן פרסם הודעה נגד הבחירה. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר את ההחלטה: "ועדת הנובל מדברת על שלום. הנשיא טראמפ גורם לדברים לקרות. העובדות מדברות בעד עצמן".