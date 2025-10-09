לאסלו קרסנהורקאי הוא חתן פרס נובל לספרות לשנת 2025

הפרס הוענק לקרסנהורקאי "על יצירתו רבת העוצמה והחזון, שבלב אימת האפוקליפסה מחזירה ומאשרת את כוחה של האמנות"

הסופר ההונגרי לאסלו קרסנהורקאי הוכרז היום (חמישי) כזוכה בפרס נובל לספרות. הפרס הוענק לו "על יצירתו רבת העוצמה והחזון, שבלב אימת האפוקליפסה מחזירה ומאשרת את כוחה של האמנות".

קרסנהורקאי נולד בעיר דיולה שבהונגריה בשנת 1954, למשפחה ממעמד הביניים. אביו היה עורך דין שהסתיר את שורשיו היהודיים וחשף אותם רק כשקרסנהורקאי היה בן 11. שלושה מהרומנים שהוציא לאור - "טנגו השטן", "תוגת ההתנגדות" וכן "מלחמה ומלחמה" - תורגמו לעברית על ידי רמי סערי בהוצאת בבל.

פרס נובל לספרות, אשר נחשב לאות הכבוד הגבוה ביותר בתחום הספרות, מוענק מדי שנה החל משנת 1901 על ידי האקדמיה השוודית. שוויו של הפרס הוא 11 מיליון קרונה שוודית, סכום שמוערך בכמיליון דולר.

אתמול הוכרזו הזוכים בפרס נובל בכימיה - עומאר יאגי חוקר ממוצא פלסטיני מארה"ב, ריצ'רד רובסון מאוסטרליה וסוסומו קיטגווה מיפן. הפרס ניתן להם על פיתוח מסגרות מטאל-אורגניות, השלושה פיתחו סוג חדש של ארכיטקטורה מולקולרית, כאשר כל אחד מהזוכים תרם לנושא בדרכו ובמחקריו לאורך עשרות השנים האחרונות.

שלשום הוכרזו הזוכים בפרס נובל בפיזיקה - ג'ון קלארק, מישל דבורט וג'ון מרטינס, שלושתם מארצות הברית, על התקדמות בפיזיקה קוונטית. זכייתם - בגין "גילוי של מינהור מיקרוסקופי במינהור מכני וקווטיזציה אנרגטית במעגל חשמלי". עוד הסבירה הוועדה כי הגילוי אליו הגיעו נוגע ליכולת של חלקיקים לעבור בין חלקיקים אחרים. לדוגמה, אנרגיה שחוצה קיר ולא משתקפת אחורה.

ביום שני הוכרז כי פרס נובל ברפואה יוענק לשלושה חוקרים שגילו את מנגנון הסבילות החיסונית ההיקפית. המנגנון המדובר מונע מתאי T של מערכת החיסון לתקוף את תאי הגוף, כפי שקורה במחלות אוטו-אימוניות. הפרס יחולק שווה בשווה בין מרי אי. ברונקוב מהמכון לביולוגיה של מערכות בסיאטל שבארצות הברית, פרד רמסדל מחברת "סונומה" בקליפורניה ושימון סקגוצ'י מאוניברסיטת אוסקה ביפן.