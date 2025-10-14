"חופשיים סוף סוף": שחרור החטופים החיים בכותרות ברחבי העולם

בגרמניה פרסמו תמונה של התאומים גלי וזיו ברמן תחת הכיתוב: "אחי! אנחנו חופשיים", בארה"ב ציינו את מעורבותו של טראמפ ובארגנטינה התייחסו לשלושת אזרחיהם ששבו וכתבו: "הסוף לו חיכינו" | הכותרות מהעולם

בעיתונים ברחבי העולם דיווחו היום (שלישי) על שחרור 20 החטופים החיים משבי חמאס בעזה. בגרמניה שמו תמונה של התאומים גלי וזיו ברמן תחת הכיתוב: "אחי! אנחנו חופשיים", בארה"ב ציינו את מעורבותו של טראמפ ובארגנטינה התייחסו לשלושת אזרחיהם ששבו וכתבו: "הסוף לו חיכינו".

כותרות העיתונים

בריטניה: "פיננשל טיימס" כתבו לצד תמונת האיחוד בין מתן ועינב צנגאוקר: "טראמפ מכריז על 'שחר היסטורי' לאחר ש-20 החטופים הישראליים החיים האחרונים שוחררו; 2,000 שבויים פלסטיניים שוחררו, נשיא ארה"ב זכה לתשבחות בכנסת, תוכנית השלום עומדת בפני מכשולים גדולים".

"פיננשל טיימס", בריטניה

אוסטרליה: "הסידני מורנינג הארלד" עם תמונת האחים גלי וזיו ברמן: "החטופים שוחררו"

"סידני מורנינג הארלד", אוסטרליה

בעיתון אוסטרלי נוסף, "הארלד סאן", בחרו גם הם בתמונת האחים גלי וזיו ברמן: "חופשיים סוף-סוף", "דמעות האושר של התאומים לאחר 738 ימי גיהינום", "משפחות מתאחדות עם 20 החטופים האחרונים ששוחררו מ'מרתף העינויים' בעוד טראמפ אומר 'המלחמה נגמרה'".

"הארלד סאן", אוסטרליה

ארגנטינה: "קלארין", עם תמונות משפחות הורן וקוניו הארגנטיניים: "הסוף לו חיכינו: השלום חזר והחטופים בישראל כבר חזרו", "שלושה ארגנטינאיים: חיבוקים, דמעות וכל רגשות האיחוד-מחדש עם בני המשפחה".

"קלארין", ארגנטינה

קנדה: "הגלוב אנד מייל" עם תמונת קהל מאושר בכיכר החטופים: "החטופים הישראליים שבים הביתה ביום גדול עבור המזרח התיכון: טראמפ מכריז שהמלחמה 'נגמרה' בעוד שלום מתמשך נותר בלתי בטוח".

"הגלוב אנד מייל", קנדה

סין: "סאות' צ'יינה מורנינג פוסט", עם תמונות שחרור חטופים לצד שחרור אסירים: "חופשיים סוף-סוף"

"סאות' צ'יינה מורנינג פוסט", סין

ברזיל: "או גלובו" פרסם תמונות של כלל 20 החטופים החיים ששוחררו, תמונה משחרור האסירים הפלסטיניים, ותמונת מנהיגים בפסגת שארם: "ישראל נוטלת את 20 החטופים האחרונים, מנהיגי העולם מאמצים את תוכנית טראמפ; בלי נתניהו וחמאס, האמריקני חותם על הסכם נצירת אש ואומר כי המלחמה נגמרה: 'שחר של מזה"ת חדש'"

"או גלובו", ברזיל

צרפת: "לה פיגארו" עם תמונה מכיכר החטופים: "חטופים: אנחת הרווחה העצומה של ישראל"

"לה פיגארו", צרפת

בעיתון "ליברסיון" הצרפתי, עם העורך דב אלפון, פורסמה תמונה של עמרי ולישי מירן: "ישראל-עזה: היום שאחרי הראשון"

"ליברסיון", צרפת

ארצות הברית: "הניו יורק טיימס" עם תמונת קהל מחובק בכיכר החטופים: "חטופים ואסירים שוחררו בעוד נתיבה של עזה אינו ברור", "איחודים נרגשים מאותתים על עת להחלמה", "טראמפ רואה 'שחר' חדש חרף ספקנות"

"הניו יורק טיימס", ארצות הברית

"ניו יורק פוסט" האמריקני פרסם שלל תמונות משוחררים מתאחדים ותמונה של טראמפ: "מנהיג העולם החופשי: השלום של טראמפ מנצח בעוד החטופים הישראליים משוחררים סוף-סוף"

"ניו יורק פוסט", ארצות הברית

הודו: "ההינדו", עם תמונות חטופים לצד אסירים: "הצהרת עזה נחתמה בעוד חמאס משחרר לחופשי חטופים"

"ההינדו", הודו

גרמניה: "בילד" פרסם תמונה של האחים ברמן תחת הכיתוב: "אחי, אנחנו חופשיים!"

"בילד", גרמניה

"פרקנפורטר אלגמיינה צייטונג", הגרמני גם כן, בחר בתמונתו של זיו ברמן, במדי מכבי תל אביב, מרים אגרוף אל על מחלון המסוק הצבאי: "חמאס כבר לא מחזיק חטופים: עשרים ישראליים חזרו הביתה, טראמפ: עתה שלום ושגשוג ברחבי המזרח התיכון"