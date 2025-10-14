"חופשיים סוף סוף": שחרור החטופים החיים בכותרות ברחבי העולם

בעיתונים ברחבי העולם דיווחו היום (שלישי) על שחרור 20 החטופים החיים משבי חמאס בעזה. בגרמניה שמו תמונה של התאומים גלי וזיו ברמן תחת הכיתוב: "אחי! אנחנו חופשיים", בארה"ב ציינו את מעורבותו של טראמפ ובארגנטינה התייחסו לשלושת אזרחיהם ששבו וכתבו: "הסוף לו חיכינו".
כותרות העיתונים
בריטניה: "פיננשל טיימס" כתבו לצד תמונת האיחוד בין מתן ועינב צנגאוקר: "טראמפ מכריז על 'שחר היסטורי' לאחר ש-20 החטופים הישראליים החיים האחרונים שוחררו; 2,000 שבויים פלסטיניים שוחררו, נשיא ארה"ב זכה לתשבחות בכנסת, תוכנית השלום עומדת בפני מכשולים גדולים".
אוסטרליה: "הסידני מורנינג הארלד" עם תמונת האחים גלי וזיו ברמן: "החטופים שוחררו"
בעיתון אוסטרלי נוסף, "הארלד סאן", בחרו גם הם בתמונת האחים גלי וזיו ברמן: "חופשיים סוף-סוף", "דמעות האושר של התאומים לאחר 738 ימי גיהינום", "משפחות מתאחדות עם 20 החטופים האחרונים ששוחררו מ'מרתף העינויים' בעוד טראמפ אומר 'המלחמה נגמרה'".
ארגנטינה: "קלארין", עם תמונות משפחות הורן וקוניו הארגנטיניים: "הסוף לו חיכינו: השלום חזר והחטופים בישראל כבר חזרו", "שלושה ארגנטינאיים: חיבוקים, דמעות וכל רגשות האיחוד-מחדש עם בני המשפחה".
קנדה: "הגלוב אנד מייל" עם תמונת קהל מאושר בכיכר החטופים: "החטופים הישראליים שבים הביתה ביום גדול עבור המזרח התיכון: טראמפ מכריז שהמלחמה 'נגמרה' בעוד שלום מתמשך נותר בלתי בטוח".
סין: "סאות' צ'יינה מורנינג פוסט", עם תמונות שחרור חטופים לצד שחרור אסירים: "חופשיים סוף-סוף"
ברזיל: "או גלובו" פרסם תמונות של כלל 20 החטופים החיים ששוחררו, תמונה משחרור האסירים הפלסטיניים, ותמונת מנהיגים בפסגת שארם: "ישראל נוטלת את 20 החטופים האחרונים, מנהיגי העולם מאמצים את תוכנית טראמפ; בלי נתניהו וחמאס, האמריקני חותם על הסכם נצירת אש ואומר כי המלחמה נגמרה: 'שחר של מזה"ת חדש'"
צרפת: "לה פיגארו" עם תמונה מכיכר החטופים: "חטופים: אנחת הרווחה העצומה של ישראל"
בעיתון "ליברסיון" הצרפתי, עם העורך דב אלפון, פורסמה תמונה של עמרי ולישי מירן: "ישראל-עזה: היום שאחרי הראשון"
ארצות הברית: "הניו יורק טיימס" עם תמונת קהל מחובק בכיכר החטופים: "חטופים ואסירים שוחררו בעוד נתיבה של עזה אינו ברור", "איחודים נרגשים מאותתים על עת להחלמה", "טראמפ רואה 'שחר' חדש חרף ספקנות"
"ניו יורק פוסט" האמריקני פרסם שלל תמונות משוחררים מתאחדים ותמונה של טראמפ: "מנהיג העולם החופשי: השלום של טראמפ מנצח בעוד החטופים הישראליים משוחררים סוף-סוף"
הודו: "ההינדו", עם תמונות חטופים לצד אסירים: "הצהרת עזה נחתמה בעוד חמאס משחרר לחופשי חטופים"
גרמניה: "בילד" פרסם תמונה של האחים ברמן תחת הכיתוב: "אחי, אנחנו חופשיים!"
"פרקנפורטר אלגמיינה צייטונג", הגרמני גם כן, בחר בתמונתו של זיו ברמן, במדי מכבי תל אביב, מרים אגרוף אל על מחלון המסוק הצבאי: "חמאס כבר לא מחזיק חטופים: עשרים ישראליים חזרו הביתה, טראמפ: עתה שלום ושגשוג ברחבי המזרח התיכון"