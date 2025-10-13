"אני בעננים": אחרי שנתיים בנפרד - החטופים מתאחדים עם משפחותיהם

החטופים אלון אהל, זיו וגלי ברמן, גיא גלבוע דלאל, עמרי מירן, איתן מור ומתן אנגרסט חצו לשטח ישראל ופגשו את משפחותיהם. חטופים שוחחו עם משפחותיהם בשיחת וידאו רגע לפני שחרורם, כשהם עדיין לצד מחבלי חמאס: "הכול בסדר". בני משפחתם הגיבו בהתרגשות ובדמעות: "חיים של אמא, אנחנו אוהבים אותך גיבור"

"אני בעננים": אחרי שנתיים, החטופים מתאחדים עם משפחותיהם

תמונות ראשונות של גלי וזיו ברמן, אלון אהל, איתן מור, גיא גלבוע דלאל, ומתן אנגרסט בארץ צילום: דובר צה"ל

20 החטופים החיים חוזרים היום (שני) הביתה לחיק משפחותיהם - אחרי שנתיים בשבי חמאס. חטופים שוחחו הבוקר עם משפחותיהם בשיחת וידאו רגע לפני שחרורם, כשהם עדיין לצד שוביהם, ואמרו ש"הכול בסדר". משפחותיהם, שייפגשו עמם בהמשך היום הגיבו בהתרגשות ובמילות אהבה.

שבעת החטופים ששוחררו בפעימה הראשונה אלון אהל, זיו וגלי ברמן, גיא גלבוע דלאל, עמרי מירן, איתן מור ומתן אנגרסט - התאחדו עם משפחותיהם בנקודת הקליטה ברעים.

תמונות ראשונות של החטופים בארץ

אלון אהל בתמונה ראשונה לאחר שחרורו. (צילום: דובר צה"ל)

מחובק עם הוריו: איתן מור בתמונה ראשונה עם ההורים, צביקה ואפרת. (צילום: דובר צה"ל)

האיחוד המרגש של גלי וזיו ברמן. (צילום: דובר צה"ל)



גלי וזיו ברמן במדי מכבי תל אביב עם שחרורם. (צילום: דובר צה"ל)

גיא גלבוע דלאל בתיעוד ראשון בידי צה"ל. (צילום: דובר צה"ל)

גיא גלבוע דלאל בתמונה ראשונה עם משפחתו. (צילום: באדיבות המשפחה)

מתן אנגרסט לאחר שחרורו משבי חמאס. (צילום: דובר צה"ל)

סוף סוף יחד: עמרי מירן עם אשתו ואביו

שיחות החטופים למשפחות

"חיים של אמא, אני שרופה עליך": משפחתו של רום ברסלבסקי בשיחת וידיאו ראשונה איתו

"חיים של אמא, אני שרופה עליך": משפחתו של רום ברסלבסקי בשיחת וידיאו ראשונה איתו@NOFARMOS pic.twitter.com/PH6Bczpfbp — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

יוסף חיים אוחנה בשיחת וידאו עם משפחתו

יוסף חיים אוחנה בשיחת וידאו עם משפחתו@hadasgrinberg pic.twitter.com/PAbL88a7v1 — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

למרות קשיי קליטה: אביתר דוד בשיחה עם משפחתו. אביו סיפר לכאן חדשות: "הוא אמר שהוא מתגעגע מאוד ועוד רגע מחבק אותנו. אני מתרגש מאוד לראות אותו".

"אני מתה עליך", "תירגעו הכול בסדר": משפחתו של בר קופרשטיין בשיחה ראשונה איתו

משפחתו של בר קופרשטיין בשיחה ראשונה איתו@lirankog pic.twitter.com/G2MXG39fqz — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

"אנחנו אוהבים אותך גיבור": נמרוד כהן בשיחה ראשונה עם הוריו

"אנחנו אוהבים אותך גיבור": נמרוד כהן בשיחה ראשונה עם הוריו@NOFARMOS pic.twitter.com/Ux8qIdbMwu — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025