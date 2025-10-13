"אני בעננים": אחרי שנתיים בנפרד - החטופים מתאחדים עם משפחותיהם

20 החטופים החיים חוזרים היום (שני) הביתה לחיק משפחותיהם - אחרי שנתיים בשבי חמאס. חטופים שוחחו הבוקר עם משפחותיהם בשיחת וידאו רגע לפני שחרורם, כשהם עדיין לצד שוביהם, ואמרו ש"הכול בסדר". משפחותיהם, שייפגשו עמם בהמשך היום הגיבו בהתרגשות ובמילות אהבה.
שבעת החטופים ששוחררו בפעימה הראשונה אלון אהל, זיו וגלי ברמן, גיא גלבוע דלאל, עמרי מירן, איתן מור ומתן אנגרסט - התאחדו עם משפחותיהם בנקודת הקליטה ברעים.
תמונות ראשונות של החטופים בארץ
שיחות החטופים למשפחות
"חיים של אמא, אני שרופה עליך": משפחתו של רום ברסלבסקי בשיחת וידיאו ראשונה איתו
"חיים של אמא, אני שרופה עליך": משפחתו של רום ברסלבסקי בשיחת וידיאו ראשונה איתו@NOFARMOS pic.twitter.com/PH6Bczpfbp— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025
יוסף חיים אוחנה בשיחת וידאו עם משפחתו
יוסף חיים אוחנה בשיחת וידאו עם משפחתו@hadasgrinberg pic.twitter.com/PAbL88a7v1— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025
למרות קשיי קליטה: אביתר דוד בשיחה עם משפחתו. אביו סיפר לכאן חדשות: "הוא אמר שהוא מתגעגע מאוד ועוד רגע מחבק אותנו. אני מתרגש מאוד לראות אותו".
אביתר דוד בשיחה עם משפחתו @hadasgrinberg pic.twitter.com/MOdQh8ly4k— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025
"אני מתה עליך", "תירגעו הכול בסדר": משפחתו של בר קופרשטיין בשיחה ראשונה איתו
משפחתו של בר קופרשטיין בשיחה ראשונה איתו@lirankog pic.twitter.com/G2MXG39fqz— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025
"אנחנו אוהבים אותך גיבור": נמרוד כהן בשיחה ראשונה עם הוריו
"אנחנו אוהבים אותך גיבור": נמרוד כהן בשיחה ראשונה עם הוריו@NOFARMOS pic.twitter.com/Ux8qIdbMwu— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025
"הכל בסדר": אלקנה בוחבוט בשיחה ראשונה עם משפחתו. אמו, רוחמה בוחבוט סיפרה בהתרגשות לכאן חדשות: "הוא נראה טוב, אני בעננים".
"הכל בסדר": אלקנה בוחבוט בשיחה ראשונה עם משפחתו@hadasgrinberg pic.twitter.com/tdzJgSiauf— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025
סילביה קוניו סיפרה לכאן חדשות: "חמאס התקשרו ופתאום אני רואה את הילדים שלי. הייתי בשוק אבל ברוך השם הכול בסדר. אמרתי להם שאני אוהבת אותם ומחכה. איזו לידה, אלוהים. כל הלידות שלי היו קלות. הפעם זה הכי קשה".
"נגמרה המלחמה, אתה בא הביתה חיים של אמא": עינב צנגאוקר ואילנה גריצ'ווסקי בשיחה ראשונה עם מתן צנגאוקר
"נגמרה המלחמה, אתה בא הביתה חיים של אמא": עינב צנגאוקר בשיחה ראשונה עם מתן צנגאוקר@AnnaPines_ @NOFARMOS pic.twitter.com/Ei0i4VhHBP— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025