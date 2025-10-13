"אני בעננים": אחרי שנתיים בנפרד - החטופים מתאחדים עם משפחותיהם

הביתה.

"אני בעננים": אחרי שנתיים, החטופים מתאחדים עם משפחותיהם
החטופים אלון אהל, זיו וגלי ברמן, גיא גלבוע דלאל, עמרי מירן, איתן מור ומתן אנגרסט חצו לשטח ישראל ופגשו את משפחותיהם. חטופים שוחחו עם משפחותיהם בשיחת וידאו רגע לפני שחרורם, כשהם עדיין לצד מחבלי חמאס: "הכול בסדר". בני משפחתם הגיבו בהתרגשות ובדמעות: "חיים של אמא, אנחנו אוהבים אותך גיבור"
תמונות ראשונות של גלי וזיו ברמן, אלון אהל, איתן מור, גיא גלבוע דלאל, ומתן אנגרסט בארץ
תמונות ראשונות של גלי וזיו ברמן, אלון אהל, איתן מור, גיא גלבוע דלאל, ומתן אנגרסט בארץ צילום: דובר צה"ל

20 החטופים החיים חוזרים היום (שני) הביתה לחיק משפחותיהם - אחרי שנתיים בשבי חמאס. חטופים שוחחו הבוקר עם משפחותיהם בשיחת וידאו רגע לפני שחרורם, כשהם עדיין לצד שוביהם, ואמרו ש"הכול בסדר". משפחותיהם, שייפגשו עמם בהמשך היום הגיבו בהתרגשות ובמילות אהבה.

שבעת החטופים ששוחררו בפעימה הראשונה אלון אהל, זיו וגלי ברמן, גיא גלבוע דלאל, עמרי מירן, איתן מור ומתן אנגרסט - התאחדו עם משפחותיהם בנקודת הקליטה ברעים.

תמונות ראשונות של החטופים בארץ

אלון אהל בתמונה ראשונה לאחר שחרורו. (צילום: דובר צה"ל)
מחובק עם הוריו: איתן מור בתמונה ראשונה עם ההורים, צביקה ואפרת. (צילום: דובר צה"ל)
האיחוד המרגש של גלי וזיו ברמן. (צילום: דובר צה"ל)
גלי וזיו ברמן במדי מכבי תל אביב עם שחרורם. (צילום: דובר צה"ל)
גיא גלבוע דלאל בתיעוד ראשון בידי צה"ל. (צילום: דובר צה"ל)
גיא גלבוע דלאל בתמונה ראשונה עם משפחתו. (צילום: באדיבות המשפחה)
מתן אנגרסט לאחר שחרורו משבי חמאס. (צילום: דובר צה"ל)
סוף סוף יחד: עמרי מירן עם אשתו ואביו

 

שיחות החטופים למשפחות

"חיים של אמא, אני שרופה עליך": משפחתו של רום ברסלבסקי בשיחת וידיאו ראשונה איתו

יוסף חיים אוחנה בשיחת וידאו עם משפחתו

למרות קשיי קליטה: אביתר דוד בשיחה עם משפחתו. אביו סיפר לכאן חדשות: "הוא אמר שהוא מתגעגע מאוד ועוד רגע מחבק אותנו. אני מתרגש מאוד לראות אותו".

"אני מתה עליך", "תירגעו הכול בסדר": משפחתו של בר קופרשטיין בשיחה ראשונה איתו

"אנחנו אוהבים אותך גיבור": נמרוד כהן בשיחה ראשונה עם הוריו

"הכל בסדר": אלקנה בוחבוט בשיחה ראשונה עם משפחתו. אמו, רוחמה בוחבוט סיפרה בהתרגשות לכאן חדשות: "הוא נראה טוב, אני בעננים". 

סילביה קוניו סיפרה לכאן חדשות: "חמאס התקשרו ופתאום אני רואה את הילדים שלי. הייתי בשוק אבל ברוך השם הכול בסדר. אמרתי להם שאני אוהבת אותם ומחכה. איזו לידה, אלוהים. כל הלידות שלי היו קלות. הפעם זה הכי קשה".

"נגמרה המלחמה, אתה בא הביתה חיים של אמא": עינב צנגאוקר ואילנה גריצ'ווסקי בשיחה ראשונה עם מתן צנגאוקר

 

