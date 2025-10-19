דיווח: התנאי של פוטין לטראמפ לסיום המלחמה - והתמורה

הוושינגטון פוסט פרסם כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודרש שקייב תוותר על השליטה במחוז דונייצק שבמזרח המדינה, בתמורה למחוזות זפוריז'יה וחרסון

הוושינגטון פוסט דיווח היום (ראשון) כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והציג בפניו תנאים לסיום המלחמה באוקראינה. על פי הפרסום, דרש פוטין שקייב תוותר לגמרי על השליטה במחוז דונייצק שבמזרח המדינה, ש-80% ממנו נמצאים בשליטת מוסקווה.

על פי גורמים רשמיים שמעורים בפרטי השיחה, פוטין אותת שיהיה מוכן - בתמורה לוויתור על דונייצק - לוותר על המחוזות זפוריז'יה וחרסון, שכעת נמצאים בשליטה חלקית של רוסיה.

למחוז דונייצק ישנה חשיבות אסטרטגית לשני הצדדים. הוא מספק חמישית מהייצור התעשייתי של אוקראינה ומוביל בגידול תוצרים חקלאיים בסיסיים במדינה. בחודש אוגוסט הצליח צבא רוסיה לפרוץ את קו ההגנה האוקראיני במחוז.

השפעות המלחמה באוקראינה הורגשו במדינות נוספות באירופה בחודש האחרון, כאשר נמלי תעופה ומרחבים אוויריים בערים מרכזיות נסגרו מחשש לאיומים אוויריים. צבא פולין יירט כטב"מים רוסיים שחדרו לשטח המדינה, בזמן מתקפה רוסית על אוקראינה.

צבא פולין הודיע כי העלה מטוסי קרב לאוויר כדי להבטיח את ביטחון המרחב האווירי. לא נמסר כמה רחפנים חדרו למרחב האווירי של פולין. ב-CNN דווח כי גם מטוסי נאט"ו הוזנקו. ארבעה נמלי תעופה במדינה נסגרו נוכח הפעילות החריגה, מטוסים אזרחיים רבים המתינו באוויר דקות ארוכות.

בשמי דנמרק ונורווגיה נצפתה כמה פעמים תנועת רחפנים שהובילה גם היא לסגירת נמלי תעופה בקופנהגן, אוסלו וערים נוספות. באופן רשמי לא נמצא קשר ישיר בין האירועים, אך בדנמק נטו לקשור את התקרית לחשדות לחדירות רחפנים רוסיות ושיבושים אחרים ברחבי אירופה.