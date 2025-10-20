קושנר ל-"60 דקות": "ישראל חייבת למצוא דרך לשפר את חיי הפלסטינים"

ברשת CBS שודר הלילה (בין ראשון לשני) הריאיון המלא של ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף לתוכנית "60 דקות". בריאיון אמרו השניים שמטרתם במסגרת קידום ההסכם במזרח התיכון הייתה להציל חיים. השניים הודו בריאיון כי הרגישו נבגדים מהתקיפה הישראלית בקטר.

על פי קושנר, האתגר כעת הוא לסייע לפלסטינים לשגשג: "אם ישראל רוצה להשתלב במזרח התיכון, היא חייבת למצוא דרך לשפר את חיי הפלסטינים", אמר. "מדינה פלסטינית - מסלול אפשרי, לא מטרה מוגדרת". עוד אמר במסגרת הריאיון כי בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ מופיע סעיף שמדבר על יצירת "Pathway" - מסלול אפשרי - להקמת מדינה.

עם זאת, קושנר הבהיר כי ההגדרה עצמה של "מדינה" משתנה בעיני הגורמים השונים, ולכן העיקר כעת הוא יצירת מנגנון ביטחוני וכלכלי יציב שיאפשר לישראלים ולפלסטינים לחיות זה לצד זה. "מה שתקראו לזה אחר כך – זה ייקבע על ידי הפלסטינים עצמם", אמר. לדבריו, בשלב זה אין טעם לעסוק בשאלת הריבונות או במבנה השלטוני, אלא שעדיפות ראשונה היא הקמת ממשל מקומי פונקציונלי בעזה, כינון כוח משטרה פלסטיני והנעת מנגנון כלכלי שיאפשר שיקום ושגשוג. רק לאחר שיתבססו יסודות אלה לאורך זמן, ניתן יהיה לדון בתצורה המדינית העתידית.

ההגעה ההיסטורית להסכם

וויטקוף אמר בריאיון כי ההצלחה הדיפלומטית הפכה ל"מדבקת", וכי המשלחת עומדת במגעים גם עם טהראן. "השלום הפך למדבק. אנחנו מקבלים שיחות מאיראן. אנחנו שם כדי, בתקווה, להגיע לפתרון דיפלומטי ארוך טווח עם איראן", אמר וויטקוף והוסיף: "כן, בהחלט. אנחנו מדברים איתם".

כפי שפורסם ביום שבת, במהלך המשא ומתן להסכם, התחולל משבר אמון חמור מול ישראל. וויטקוף תיאר כי לאחר התקיפה הישראלית בקטאר, חשו חברי הצוות "נבגדים," והנשיא התערב בתקיפות, כיוון שחש כי "הישראלים מאבדים שליטה, ושזה הרגע להיות תקיף", כיוון שפעולותיהם לא שירתו את האינטרסים ארוכי הטווח שלהם.

וויטקוף טען כי "נתניהו, הישראלים - הפציצו את צוות המשא ומתן", מה שגרם לאובדן האמון של הקטרים, והוביל לכך שחמאס "ירד למחתרת". בעקבות זאת, נדרשה התנצלות כחובה: "לא היינו מתקדמים בלי ההתנצלות הזו. הנשיא אמר לנתניהו - 'אנשים מתנצלים'".

השיחה הקרובה בין שליח טראמפ לבכיר חמאס והבוז בכיכר החטופים

וויטקוף תיאר את רגע השיחה האישית עם נציג חמאס ששכל את בנו, ואמר: "שנינו הורים ששייכים למועדון הרע ביותר - הורים שקברו ילד". לדבריו, החזרת החטופים לישראל הייתה עבור משפחותיהם "כמו לקבל הודעה מבית החולים שהבן לא מת, אלא חזר לחיים".

וויטקוף התייחס לשריקות הבוז נגד ראש הממשלה נתניהו בכיכר החטופים: "כל פעם שאמרתי 'ראש הממשלה בנימין נתניהו' - הם שרקו בוז". הוא הבהיר כי הוא עצמו אינו שותף לרגשות שנתניהו האריך את המלחמה ואת שבי החטופים לצרכיו הפוליטיים, וכי הוא סבור שנתניהו "ניווט את המדינה ברגעים קשים".

קושנר הדגיש כי המטרה העיקרית של המאמץ הייתה "להציל חיים", וכי סיכויי ההצלחה היו "מאה אחוז" כיוון שלא היו יכולים להרשות לעצמם להיכשל. המטרות היו שחרור חטופים, הפסקת אש אמיתית והכנסת סיוע הומניטרי. הוא הסביר שהאסטרטגיה הייתה להבהיר כי "החטופים החיים לא מהווים נכס לחמאס - אלא נטל". זאת, בהתחשב בנזק הרב ובאובדן העצום. לדבריו, "חצי מרצועת עזה הוחרבה". קושנר גם תיאר את רגע סגירת ההסכם שבו "הישראלים והקטרים התחבקו".

בתוך כך, וויטקוף דחה מכל וכל את הטענה לרצח עם בעזה: "לא. לא. בהחלט לא. הייתה כאן מלחמה שהתנהלה". הוא שיתף את תחושתו האישית לאחר שחרור החטופים, כשהשווה אותה לשיחת הטלפון שבה נאמר לו שבנו אינו בחיים עוד, והביע תקווה שהיה מקבל שיחה אחרת. קושנר סיכם את עבודתם: "אנחנו פה כדי לעשות טוב. אלה משימות בלתי אפשריות - ולכן אני עושה את זה בהתנדבות, על חשבוני". וויטקוף סיכם: "הנושאים עצמם פשוטים. האנשים - הם המורכבים".