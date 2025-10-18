וויטקוף וקושנר: "חשנו קצת נבגדים לאחר התקיפה הישראלית בקטר"

השניים התראיינו לתוכנית 60 דקות, לראשונה מאז נחתם ההסכם בין ישראל לחמאס, והתייחסו לתקיפה נגד בכירי חמאס בדוחה. "טראמפ הרגיש שהישראלים קצת מאבדים שליטה במעשים שלהם", אמר קושנר

שליחי טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר התראיינו הלילה (שבת) לתוכנית 60 דקות של רשת CBS, לראשונה מאז ההסכם בין חמאס לישראל. בריאיון, אמרו כי "הרגישו קצת נבגדים" בעקבות התקיפות האוויריות הישראליות בקטר במהלך שיחות המשא ומתן בחודש שעבר.

וויטקוף סיפר כי שמע על התקיפה שכוונה כלפי בכירי חמאס בדוחה, בבוקר שאחרי האירוע. באותה עת, הבהיר נשיא ארצות הברית טראמפ ברשתות החברתיות כי זו הייתה החלטה של ​​ראש הממשלה נתניהו, ולא שלו. "אני חושב שגם ג'ארד וגם אני הרגשנו, אני פשוט מרגיש שהרגשנו קצת נבגדים", אמר וויטקוף.

כשנשאל על תגובתו של טראמפ, אמר קושנר, "אני חושב שהוא הרגיש שהישראלים קצת מאבדים שליטה במעשים שלהם, ושהגיע הזמן להיות חזקים מאוד ולעצור אותם מלעשות דברים שלדעתו אינם לטובת האינטרסים ארוכי הטווח שלהם".

לדברי וויטקוף, התקיפה של ישראל בקטר עיכבה את המשא ומתן. "הייתה לה השפעה גרורתית משום שהקטרים ​​היו קריטיים למשא ומתן, כמו גם המצרים והטורקים", אמר. "איבדנו את אמון הקטרים. ולכן חמאס ירד למחתרת, והיה קשה מאוד להגיע אליהם".

בכאן חדשות פורסם אמש כי שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף, יגיע לישראל בשבוע הבא כדי להמשיך ולקדם את יישום מתווה הנשיא האמריקני לסיום המלחמה בעזה - כך על פי מקורות שעודכנו בביקור המתוכנן.