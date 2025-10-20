טראמפ: ייתכן שמורדים בחמאס ביצעו את הירי בעזה

בעקבות התקרית ברפיח, הודיע נשיא ארה"ב כי הפסקת האש בעזה נותרה בתוקף, אך ציין כי ארה"ב תענה להפרות באופן "קשוח אך הולם". בממשל האמריקני קיימו אתמול שורת שיחות עם בכירים ישראלים ועם המדינות המתווכות כדי שלא לפגוע בהסכם בין הצדדים

בעקבות התקרית ברפיח, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין ראשון לשני) כי הפסקת האש בעזה עדיין בתוקף.

בשיחה עם כתבים במטוס "אייר פורס 1" בדרכו מפלורידה לוושינגטון, אמר הנשיא האמריקני: "אנו רוצים לוודא כי הדברים יהיו שלווים עם חמאס. הם די משתוללים. הם קצת ירו ואנו חושבים שאולי ההנהגה אינה מעורבת. אולי יש שם מורדים. בכל מקרה, זה יזכה למענה הולם. נענה לזה באופן קשוח אך הולם".

בתוך כך, בממשל האמריקני קיימו אתמול שורת שיחות עם בכירים ישראלים ועם המדינות המתווכות כדי שלא לפגוע בהסכם בין הצדדים. כך, הבהירו בארצות הברית כי הם מצפים שהסיוע לעזה ייכנס, ואכן ישראל התחייבה, חרף הצהרות קודמות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפתוח את המעבר לסחורות הבוקר.

גורם ישראלי הגדיר זאת כלחץ מצד ארצות הברית, שהיה צפוי לאור הביקור של וויטקוף וקושנר היום בישראל. המסר הישראלי שהועבר בשיחות לאחר תקיפות חיל האוויר אתמול בעזה היה שמדובר בתגובה חריפה כדי שחמאס לא ימשיך בפעולות מסוג זה.

בחילופי האש ברפיח נפלו שני לוחמי צה"ל מחטיבת הנח"ל: רס"ן יניב קולא, בן 26, ממודיעין-מכבים-רעות, מפקד פלוגה בגדוד 932, וסמ"ר איתי יעבץ, בן 21, גם הוא ממודיעין-מכבים-רעות, לוחם בגדוד. דובר צה"ל מסר כי שלושה לוחמי מילואים נפצעו, אחד מהם פצעים קשים ושניים פצעים בינוניים.

אמש הודיע דובר צה"ל כי בהנחיית הדרג המדיני, ולאחר סדרת תקיפות משמעותית, החל הצבא באכיפה מחודשת של הפסקת האש לאחר הפרתה בידי חמאס. צה"ל ימשיך לאכוף את הסכם הפסקת האש ויגיב בעוצמה על כל הפרה של ההסכם.