תקלה עולמית בשירותי הענן של אמזון השביתה אתרים פופולריים

אלפי דיווחו על בעיות גלישה באתרים שמשתמשים בשירותי הענן של אמזון AWS. קאנבה, סנאפצ'ט, דואלינגו ומשחקי מחשב כמו פורטנייט ופוקימון גו הושבתו

משתמשים דיווחו היום (שני) על בעיות בשירותי הרשת של אמזון (AWS), יותר מ-2,000 דיווחים על נפילה בארה"ב, כך לפי אתר המעקב Downdetector. בעקבות הבעיות, הושבתו כמה מהאתרים הפופולריים ביותר בעולם וגם מספר משחקי וידאו כמו "פורטנייט" ו"וורדל".





כאמור, אלפי גולשי אינטרנט מדווחים על שיבושי גלישה בשורת אתרי אינטרנט. שיבושים ישנם באתרים של חברת "אמזון", כולל באתר ייעודי המעניק שירותי רשת (AWS), ברשתות החברתיות "סנאפצ'ט" ו"סיגנל", ביישומון שיחות הווידיאו "זום", ביישומון לימוד השפות "דולינגו" ובמספר בנקים נוספים.

השיבושים הגיעו גם לאתרים של משחקי מחשב כדוגמת "פורטנייט", "וורדל" ו"פוקימון גו", ואפילו לאתרים של רשות המיסוי הבריטית.

ישנן ניסיונות לפתור את בעיות הגלישה באתרים השונים, ועד כה לא ידוע מה הסיבה לאותם שיבושים.

נזכיר כי ביולי 2024, תקלה עולמית נרחבת בתוכנה xdr של חברת CrowdStrike העולמית שיבשה שירותים רבים בהם בתי חולים, חברות תעופה, נמלים ורשת טלוויזיה במספר מדינות בעולם. התקלה זוהתה תוך זמן יחסית קצר ותיקון הופץ למשתמשיה.