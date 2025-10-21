היסטוריה: אישה תכהן כראש ממשלת יפן

סנאה טאקאיצ'י בת ה-64, מנהיגת המפלגה הליברל-דמוקרטית של יפן (LDP), קיבלה את אמון הפרלמנט. היא נחשבת שמרנית, מתנגדת לנישואין חד-מיניים ותומכת בשינוי סעיף 9 לחוקת יפן השולל שימוש בכוח צבאי

סנאה טאקאיצ'י, מנהיגת המפלגה הליברל-דמוקרטית של יפן (LDP), קיבלה היום (שלישי) את אמון פרלמנט המקומי ותכהן כאישה הראשונה שתנהיג את המדינה.

טאקאיצ'י, בת ה-64, קיבלה 237 מתוך 465 קולות בבית התחתון, ו-125 קולות בבית העליון. היא נחשבת לנציגת האגף השמרני במפלגה ובת הטיפוחים של ראש הממשלה לשעבר המנוח שינזו אבה.

ראש הממשלה הנבחרת מתנגדת לנישואין חד-מיניים, להכרה בשמות משפחה נפרדים לבני-זוג נשואים, ולזכות ירושה לנשים לכס הקיסרי. היא נחשבת גם כמי שלא מעודדת ומטפחת מנהיגות נשית. בנאום הניצחון שלה כמנהיגת ה-LDP, אמרה שצריך "לזרוק מהחלון" את האיזון בין עבודה לבין חיים אישים וכי בכוונתה "לעבוד, לעבוד, לעבוד".

מבחינה כלכלית, טאקאיצ'י דוגלת בהמשך המדיניות של אבה 'אבהנומיקס' והוצאה ממשלתית פעילה. בתחום מדיניות החוץ, היא תומכת בשינוי סעיף 9 לחוקת יפן - השולל שימוש בכוח צבאי, ותומכת בחיזוק הברית הצבאית של יפן עם ארה"ב. נחשבת כבעתל עמדה ניצית ביחסה לסין.

טאקאיצ'י נולדה ב-7 במרץ 1961 בעיירה באזור נארה לאב עובד חברת רכב המסונפת לטויוטה, ולאם ששרתה במשטרת נפת נארה. למדה באוניברסיטת קובה ושימשה כמגישת טלוויזיה בערוץ TV Asahi המסחרי הפועל באזור טוקיו. היא ניגנה בתופים ובפסנתר בצעירותה, חובבת מוזיקת מטאל ואופנועים.

טאקאיצ'י נישאה לפוליטיקאי יאמאמוטו טאקו בשנת 2004, וארבע שנים לאחר שהתגרשו ב-2017, נישאו בשנית. לזוג שלושה ילדים. היא נבחרה לפרלמנט בשנת 1993 ומונתה לשרה בממשלה ב-2006.

טאקאיצ'י תחליף את ראש הממשלה לשעבר שיגרו אישיבה שהודיע לפני חודש על התפטרותו, פחות משנה לאחר שהתמנה לתפקיד. ההכרזה של אישיבה הגיעה על רקע קולות שהלכו וגברו במפלגתו, לקחת אחריות על הפסדי מפלגת השלטון הליברלית-דמוקרטית (LDP) בבחירות הפרלמנטריות שהתקיימו חודשיים לפני.