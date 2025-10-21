הקצין החות'י הבכיר שעזב את חייליו - והכריז על עריקתו לצד הכוחות הממשלתיים

א-סלאחי, ממפקדי הכוחות החות'ים בעיר תעז בתימן, קרא לכלל אנשי החות'ים: "לשוב אל חיק המולדת והרפובליקה, לעזוב את הלחימה ולא לערב את עצמם בפשעי המיליציה - שזורקת את בני תימן אל האש"

הקולונל סלאח א-סלאחי, אחד ממפקדי הכוחות החות'יים באזור העיר תעז בתימן, נעלם מהחזית לפני כמה ימים - והופיע היום (שלישי) בין כוחות הממשלה, המתנגדים לחות'ים בעיר מאריב. מדובר בעיר הסמוכה לאחת מחזיתות הלחימה בין הצדדים במרכז תימן.

א-סלאחי קרא לכלל אנשי החות'ים "לשוב אל חיק המולדת והרפובליקה, לעזוב את הלחימה ולא לערב את עצמם בפשעי המיליציה - שזורקת את בני תימן אל האש". לדבריו, החות'ים "מבצעים את הפשעים המזוויעים ביותר נגד משפחותיהם ואזוריהם, ומנסים למלכד את הדורות הבאים, ולהפיץ את רעיונותיהם המורעלים".

במקביל, דובר צבא תימן הודיע כי דלתות ממשלת תימן פתוחות לכל מי "שישוב לסורו באופן רציני, יעזוב את מיליציות החות'ים הטרוריסטיות, ויסרב למעשים נפשעים והפרות נגד בני העם התימני".