הקנצלר מרץ דיבר על "מראה נוף העיר", האמירה נתפסה כגזענית ויש שחשבו שהוא דיבר על המהגרים ברחבי גרמניה. אלפי אנשים הפגינו נגדו ברחובות ברלין. כשנשאל בהמשך למה התכוון, העביר את האחריות להסבר לאחרים: "שאלו את בנותיכם למה יכולתי להתכוון בכך"

מילה אחת שאמר מוקדם יותר השבוע קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ממשיכה לחולל סערה במדינה. הוא דיבר על ה"שטאדטבילד", מראה נוף העיר, שהוציא אתמול (שלישי) אלפים להפגנות מול מטה מפלגת הנוצרים דמוקרטים בברלין, מפלגתו של הקנצלר.

הקנצלר הסביר שממשלתו "מתקדמת מאוד" במדיניות ההגירה. ולאחר מכן הוסיף: "אבל כמובן, עדיין יש לנו את הבעיה הזו בנוף העיר, וזו הסיבה ששר הפנים נמצא כעת גם בתהליך של מתן אפשרות להשבת אנשים בקנה מידה גדול מאוד". דבריו על "נוף העיר" נתפסו כגזעניים, וכרומזים לנוכחותם של מהגרים בערי גרמניה. הדברים נתפסו כניסיון לאגף את מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" המאיימת על ה CDU של הקנצלר, מימין.

כשנשאל בהמשך למה התכוון, העביר את האחריות להסבר לאחרים: "שאלו את בנותיכם למה יכולתי להתכוון בכך", אמר. האמירה הנוספת נתפסה כרומזת על סכנה שיש דווקא לנשים הגרמניות הצעירות מצד המהגרים דווקא, ועם העבר שיש לגרמניה בנושא שנאה והשנאת מיעוטים (יהודים, צוענים וכיו"ב, דג"ה) – האמירה הנוספת החריפה עוד יותר את רושם הדברים.

כמה אלפי אנשים שכינו את עצמם "בנות" (רפרור לדברי מרץ, דג"ה) התאספו אמש מול מטה מפלגת ה CDU בברלין כדי להביע את ביקורתם על דבריו של הקנצלר בנושא ההגירה. הברית "יחד נגד הימין" קראה למחאה תחת המוטו "עצרת פמיניסטית: אנחנו הבנות". על פי משטרת ברלין, כ-2,000 איש השתתפו. המארגנים דיווחו על 7,500 משתתפים.

בשמאל האשימו את מרץ בגזענות. שר הפנים הגרמני, אלכסנדר דוברינדט יצא להגנת הקנצלר: "העובדה שהגירה בלתי חוקית משנה את מראה הערים שלנו היא תפיסה נורמלית עבור אנשים רבים - ואני גם רואה בכך עובדה. הוא גם הבטיח שצעדי הממשלה כנגד ההגירה הלא חוקית יורגשו בקרוב: עם מהפך ההגירה שיזמנו, אנו מבטיחים שערים ורשויות מקומיות, מעונות יום, בתי ספר ומערכת הבריאות יחושו הקלה באופן ניכר. זהו עניין של כבוד ואחריות כלפי ארצנו".

225,500 בני אדם נדרשים כיום לעזוב את גרמניה. 132,000 מהם הם מבקשי מקלט שנדחו. בפועל במחצית הראשונה של 2025, רק 11,807 איש גורשו מגרמניה, שהם כ 5% בלבד מהמיועדים לגירוש.