התפתחות בחקירת השוד בלובר: "נאספו 150 דגימות DNA"

התפתחות בחקירת השוד בלובר: "נאספו 150 דגימות DNA"
הרשויות בצרפת ממשיכות במצוד אחר השודדים שגנבו תכשיטים בשווי 88 מיליון אירו מהמוזיאון המפורסם בעולם, ומסמנות "ממצאים משמעותיים שעשויים להביא לתפיסת הפורצים"
מחבר איתמר וישנקו
  • איתמר וישנקו
Getting your Trinity Audio player ready...
חיילים במוזיאון הלובר לאחר השוד
חיילים במוזיאון הלובר לאחר השוד צילום: AP Photo/Emma Da Silva

בצרפת עדיין מנסים להתחקות אחר החשודים שפרצו ביום ראשון למוזיאון הלובר וגנבו תכשיטים יקרי ערך מאוסף נפוליאון. במסגרת החקירה הצליחו הרשויות לאסוף יותר מ-150 דגימות DNA וטביעות אצבע של השודדים, שעשויות להביא לתפיסתם.

לפי הפרקליטות, מדובר ב"ממצא משמעותי" שעשוי לסייע בזיהוי הפורצים. הממצאים שהותירו אחריהם השודדים נאספו מקסדה, כפפות וכלי פריצה שננטשו בזירה.

מנהלת הלובר, לורנס דה קאר, הודתה בכשלים וקראה להקים תחנת משטרה במוזיאון ולשדרג את מערך המצלמות. השוד תועד במצלמות האבטחה, אך השודדים הצליחו לנצל "שטח מת" במערכת החיצונית. המוזיאון עצמו נפתח בחזרה למבקרים שלושה ימים לאחר השוד. גלריית אפולו, בה התרחשה הפריצה, נותרה סגורה.

השוד שהימם את צרפת: "נמשך 7 דקות בלבד"

שלושת השודדים פרצו בתחילת השבוע למוזיאון המפורסם בעולם בעיר הבירה פריז, כשהם רעולי פנים, וגנבו תשעה תכשיטים מאוסף נפוליאון - בהם כתר, שרשרת וסיכת בגד. לפי דיווחים בצרפת, השוד ארך כשבע דקות בלבד, והתרחש בגלריית אפולו בצד נהר הסיין של המוזיאון, שם שמורים תכשיטי הכתר של צרפת.

השודדים נעזרו במנוף, שברו את החלונות, השתמשו במסורי שרשרת קטנים - ולאחר מכן נמלטו על קטנועים. ב"לה פריזיאן" דווח כי אחד התכשיטים אותר מחוץ ללובר כשהוא שבור. מקור בתוך המוזיאון אמר כי היהלום הגדול ביותר באוסף, יהלום העוצר השוקל כ-140 קראט - לא נגנב.

האירוע, שהכה בתדהמה את הנהלת המוזיאון, התרחש כשהמוני מבקרים נכחו בשעת הבוקר העמוסה בהיכלי האתר, המהווה אחד ממוקדי התיירות המרכזיים בפריז. מתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, ניתן לראות את אנשי האבטחה והמבקרים המבוהלים נעולים בתוך המוזיאון, רגעים לאחר השוד.

עוד בנושא

-

שוד המוני: עשרות רעולי פנים בזזו חנויות יוקרה בלוס אנג'לס

רוברטו באג'ו

הלם באיטליה: כוכב העבר של הנבחרת נשדד כשצפה ביורו

תגיות |
בחירת העורכת
  • ביג דיל
    ביג דיל: למה אנחנו עדיין אובססיביים לרזון?
  • הגורם האנושי | אופקית הפעילה החברתית
    יותר משנה באוהל: אופקית מנהלת את מאהל החטופים בירושלים
  • פרק 29: עינת הולנד | איך לעבור לתל אביב
    מרד-בול בגינה לניסן נתיב: עינת הולנד על המעבר לתל אביב
  • V-J Day in Times Square
    המלחמה הסתיימה, אז למה אנחנו לא שמחים?
  • "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שמצליחים לעשות כסף טוב מאינסטגרם
    "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שעושים כסף מאינסטגרם

אולי יעניין אותך