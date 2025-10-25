מלון היוקרה בקהיר שמארח מחבלי חמאס ששוחררו בעסקה

ב"דיילי מייל" הבריטי נחשף כי כ-150 ממחבלי ורוצחי חמאס ששוחררו במסגרת העסקה עם ישראל שוהים במלון חמישה כוכבים יוקרתי בקהיר - לצד תיירים תמימים שלא מודעים לשכניהם ועברם | המחבלים שנצפו במלון

כ-150 ממחבלי ורוצחי חמאס ששוחררו במסגרת העסקה עם ישראל שוהים במלון חמישה כוכבים יוקרתי בקהיר, לצד תיירים תמימים שלא מודעים לשכניהם ועברם. כך נחשף הבוקר (שבת) בעיתון הבריטי ה"דיילי מייל".

מדובר במלון "רנסנס קהיר מיראז' סיטי", בבירה המצרית, שמארח לא פחות מ-154 אסירים משוחררים מתוך רשימה של 250 אסירי העולם ששוחררו. זאת, בשעה שהמלון עדיין פתוח לקליטת אורחים מן המניין.

כתבי העיתון הזמינו חדר במלון היוקרה, אותו כינה העיתון "מלון חמאס", ותיעדו את חלק מהמשוחררים בארוחת הבוקר ובשטחי המלון:

בין המחבלים ורבי המרצחים שתועדו - מחמוד עיסא, מבכירי גדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס

מחמוד עיסא

בארוחת הבוקר נצפה עז א-דין אל-חממרה, שגייס ושילח את המתאבד בפיגוע באוטובוס קו 14 בירושלים בשנת 2004 - שבו נרצחו 8 ישראלים ונפצעו 60

עז א-דין אל-חמררה

כמו כן, תיעד העיתון את סמיר אבו נימה, מבצע הפיגוע בקו 18 בירושלים בו נהרגו שישה בני אדם, כולל ילד בן 11

סמיר אבו נימה

עוד על פי הדיווח, חלק מן המשוחררים עשויים בקרוב לעבור לגור בקטר, טורקיה ותוניסיה, לאחר שיגישו בקשה לאשרות והיתרי שהייה. עם זאת, הם יהיו תחת פיקוח שירותי הביטחון המקומיים.

מקור ישראלי הביע את חששו באזני העיתון: "הדבר הראשון שמחבלים אלה יעשו כשהם מגיעים לטורקיה או קטר הוא ליצור קשר עם שותפיהם בעזה ובגדה כדי לשלוח כסף ולבנות מחדש את הרשתות שלהם. הם יתארגנו מחדש במהירות ויקימו תאי טרור חדשים".