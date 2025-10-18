דיווח: השיפור הצפוי ביחסים בין ישראל למצרים עם ההגעה להסכם לסיום המלחמה בעזה

על פי הדיווח בעיתון אל-אח'בר, מצרים קשרה את חזרת "מעורבותה הדיפלומטית" בהמשך יישום הסכם סיום המלחמה. מקורות מצרים מעריכים שאם הפסקת האש תימשך - מצרים תקבל את השגריר הישראלי החדש. גם השותפויות הכלכליות בין ישראל לבין מצרים צפויות לקבל תנופה

העיתון הלבנוני אל-אח'באר, המזוהה עם חיזבאללה, דיווח הבוקר (שבת) כי על פי גורמים מצריים יודעי דבר - היחסים בין מצרים לבין ישראל נוטים לשיפור. זאת, כשהם מסתייעים בשורה של שינויים, בהם חזרת ערוצי התקשורת הדיפלומטים המוכרזים בין המדינות - שאמורים לחזור לפעילות בשבוע הבא.

לפי המקורות, מצרים קשרה את חזרת "מעורבותה הדיפלומטית" בהמשך יישום הסכם סיום המלחמה, אי הפרתו או חזרה ללחימה, כמו גם את הפתיחה מחדש של מעבר רפיח בימים הקרובים. המקורות המצרים גם העריכו שאם הפסקת האש תימשך עם הפרות ישראליות מוגבלות, מצרים תקבל את השגריר הישראלי החדש במצרים - דבר שהיא נמנעה לעשות עד כה בעקבות המלחמה והמתיחות הרבה ביחסי המדינות. עם זאת, השתתפותו של השגריר הישראלי החדש בפגישות שמקיים א-סיסי עם דיפלומטים זרים תידחה עד להודעה חדשה.

באותה נשימה, בכירים מצרים דחו בשיחה עם העיתון אפשרות שתהיה התפתחות נוספת ב"מעורבות הדיפלומטית" המצרית לפני הבחירות הבאות בישראל. זאת, נוכח חוסר היכולת של הממשלה הישראלית הנוכחית לקבל החלטות גורליות לגבי נתיב פתרון שתי המדינות שמצרים אימצה. העניין גם קשור בהמשך זרימת הסיוע ואי הכשלת הגעתו לאזורים רבים בתוך הרצועה, לצד המשך הנסיגה הישראלית שנעשית בצורה הדרגתית.

במקביל, דווח כי תהיה נסיגה של הכוחות המצריים שפרוסים ברצועת הגבול עם עזה, כאשר תהיה נסיגה ישראלית מציר פילדלפי עד לנסיגה מלאה של הכוחות מעזה. גורם צבאי מצרי ששוחח עם העיתון גם טען כי המסר שמצרים מעבירה במשא ומתן הוא שהנשק בעזה מהווה איום על ביטחון מצרים באותה מידה שהוא מהווה איום על ביטחון ישראל.

עוד צוין בדיווח כי השותפויות הכלכליות בין ישראל לבין מצרים אמורות לקבל תנופה, אם הפסקת האש תימשך במסגרת המאמץ להחזיר את רצועת עזה למה שהייתה לפני השתלטות חמאס עליה.