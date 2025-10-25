קמלה האריס ל-BBC: ייתכן שארוץ שוב לנשיאות ארה"ב

סגנית נשיא ארצות הברית לשעבר, שרצה בבחירות האחרונות לבית הלבן מטעם המפלגה הדמוקרטית, הכריזה בריאיון לרשת הבריטית כי "ייתכן שתרוץ שוב לנשיאות" - ותקפה את טראמפ: "רודן"

קמלה האריס, לשעבר סגנית נשיא ארצות הברית, רמזה כי היא שוקלת לרוץ שוב לנשיאות ארצות הברית. כך בריאיון שפורסם היום (שבת) ברשת BBC הבריטית. "לא סיימתי, בכל הקריירה שלי שירתתי את הציבור וזה בעצמותיי". אמרה, והוסיפה: "יש דרכים רבות לשרת, טרם החלטתי מה אעשה בעתיד".

האריס אמרה ש"ייתכן" שהיא עוד תהיה נשיאה יום אחד, וכי היא בטוחה שבעתיד עוד תגיע אישה לבית הלבן, זאת חרף סקרים שמצביעים על כך שלא סביר שהיה תיבחר כנציגת המפלגה הדמוקרטית בבחירות שייערכו בארצות הברית ב-2028.

"יש סקרים רבים שאומרים דברים רבים - מעולם לא הקשבתי לסקרים, אחרת לא הייתי רצה לקדנציה הראשונה או השנייה שלי ובטח שלא הייתי יושבת כאן ומתראיינת". עוד הכריזה: "אחייניותיי יראו נשיאה אישה בבית הלבן בתקופת חייהן".

סגנית הנשיא לשעבר תקפה את הנשיא המכהן דונלד טראמפ, יריבה בבחירות 2024 לבית הלבן, כינתה אותו "רודן", והוסיפה שרבות מאזהרותיה לגביו במהלך קמפיין הבחירות הוכחו כנכונות: "הוא אמר שהוא ישתמש במשרד המשפטים כנשק לטובתו, ועשה בדיוק כך".

כדוגמה לכך, הצביעה האריס על השעיית התוכנית של ג'ימי קימל ברשת ABC, לאחר שהתבדח על התגובה בקרב רפובליקנים על הירצחו של משפיען הימין צ'רלי קירק. "אם מסתכלים על מה שקרה במובן של האמצעים שהפך (טראמפ) לנשק - לדוגמה סוכנויות פדרליות שדולקות אחר סאטירות פוליטיות... הוא כל כך רגיש שהוא לא יכול להכיל ביקורת מבדיחה - וניסה לסגור ארגון תקשורת שלם בתהליך". תקפה.