מועמדת אנטי ישראלית צפויה לנצח בבחירות לנשיאות אירלנד

קאת'רין קונולי, המועמדת שמחזיקה בעמדות שמאל קיצוני ורצה כעצמאית צפויה על פי התוצאות המוקדמות לזכות בבחירות לנשיאות. בעבר, סירבה לקרוא לחמאס לוותר על שלטון עזה ואף טענה כי ישראל מבצעת רצח עם

תוצאות מוקדמות בבחירות האיריות צופות היום (שבת) ניצחון מוחץ למועמדת השמאלנית הקיצונית לנשיאות אירלנד, קאת'רין קונולי. לפי תאגיד השידור האירי, התוצאות המוקדמות בבחירות צופות לה ניצחון מוחץ של מעל 60 אחוזים מהקולות.

קונולי, שרצה כעצמאית, מחזיקה בעמדות קיצוניות יותר נגד ישראל מאשר הנשיא היוצא מייקל היגינס. בחודש שעבר, אמרה קונולי כי ארגון הטרור חמאס הוא "חלק מהמרקם של העם הפלסטיני". בהמשך היא גינתה את חמאס, אך לצד זאת טענה כי ישראל מבצעת רצח עם. במקרה אחר, התנגדה לאמירת ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר על פיה לחמאס אין מקום בשלטון בעזה, כשטענה כי על הפלסטינים להחליט מי יוביל אותם בצורה דמוקרטית.

קונולי נקטה בעבר בביקורת חריפה גם נגד מדינות האיחוד האירופי בשל התחמשותן העצמית. למשל, היא טענה כי ההתחמשות של גרמניה מזכירה את שנות השלושים של המאה הקודמת. יריבתה, הת'ר האמפריז, שייצגה בבחירות לנשיאות את הצד הימני של המפה הפוליטית, כבר הספיקה לברך את קונולי על הניצחון: "אני רוצה לברך את קאת'רין, שתהיה הנשיאה הבאה של אירלנד. היא תהיה הנשיאה של כולם, וגם שלי. אני רוצה לאחל לה כל טוב".

יחסי ישראל-אירלנד הרעועים עלו על שרטון מאז פרוץ המלחמה. מספר רב של תקריות אנטישמיות התרחש במדינה, ונשיא אירלנד הנוכחי התבטא פעמים רבות נגד ישראל, בין היתר בזמן אירוע לזכר השואה, ואף שלח מכתב מחמיא לנשיא איראן. ישראל בתגובה סגרה את השגרירות בדבלין.

בנובמבר 2023, כתב ראש ממשלת אירלנד דאז בחשבון ה-X שלו כי אמילי הנד, בעלת אזרחות אירית שנחטפה על ידי חמאס לעזה, "הלכה לאיבוד".