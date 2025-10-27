ארגנטינה: ניצחון גדול לנשיא מיליי בבחירות אמצע הקדנציה

מפלגתו של הנשיא חיזקה את מעמדה בפרלמנט והוא קיבל תמיכה בהמשך הרפורמות הכלכליות אותן הוא מנהיג. טראמפ בירך: "האמון שלנו בנשיא זכה לאמון העם בארגנטינה"
מחבר איתמר וישנקו
  • איתמר וישנקו
חאבייר מיליי
חאבייר מיליי צילום: רויטרס

נשיא ארגנטינה חאבייר מיילי ניצח הלילה (שני) בבחירות אמצע הקדנציה שנערכו במדינה. מפלגתו של מיליי La Libertad Avanza חיזקה את מעמדה בפרלמנט והנשיא קיבל מנדט להמשיך ברפורמות הכלכליות הניאו ליברליות אותן יזם.

מתוצאות הבחירות עולה כי מפלגתו של הנשיא הגדילה את ייצוגה בבית התחתון ל-64 מושבים והשיגה 41.5% מהקולות בפרובינציית בואנוס איירס, הישג דרמטי על חשבון האופוזיציה.

הניצחון מהווה גם חיזוק לקשריו של מייליי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שסיפק חבילת סיוע כלכלית של 40 מיליארד דולר והתנה את המשכה בהצלחתו הפוליטית של נשיא ארגנטינה המכהן.

טראמפ בירך את מיליי על ניצחונו בבחירות וכתב בין היתר: "הוא עושה עבודה נהדרת והאמון שלנו בו זכה לאישורו של העם בארגנטינה".

בתקופת כהונתו הצליח מיליי לצמצם את האינפלציה מ-12.8% ל-2.1% בלבד. למרות שהמהלכים שיזם פגעו בחלק מהשכבות המוחלשות בארגנטינה הציבור הצביע הלילה בעד המשך דרכו של מיליי.

תגיות |
