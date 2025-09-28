האכזבה שנרשמה בארגנטינה מישראל - בגלל האיים שבמחלוקת

בכירים במדינה הידידה הביעו אכזבה עקב גיוס כספים על ידי חברה פרטית ישראלית כדי לקדם קידוחי נפט באיי פוקלנד, אותם רואה ארגנטינה תחת ריבונותה. ארגנטינה מצפה לצעדים מישראל בסוגיה הזו, אחרי שתמכה בה במוסדות הבין-לאומיים

כשברקע הבידוד בזירה המדינית: גם ארגנטינה, מהידידות הגדולות של ישראל - מאוכזבת. כך דווח הבוקר (ראשון) בכאן רשת ב'. בשיח פנימי בין בכירים מארגנטינה לעמיתיהם מישראל, אלו הביעו אכזבה רבה אחרי שהתברר כי חברה פרטית ישראלית מגייסת כסף כדי לקדם קידוחי נפט באיי פוקלנד - אותם רואה ארגנטינה תחת ריבונותה.

ארגנטינה מצפה לצעדים מישראל בסוגיה הזו, אחרי שתמכה בה במוסדות הבינלאומיים ובגיבוי לפעילותה.

ארגנטינה טוענת לריבונות על איי פוקלנד, שנמצאים בשליטת בריטניה מאז המאה ה-19. למרות שבריטניה מחזיקה כיום בריבונות מלאה, האו"ם מכיר באיים כשטח שנוי במחלוקת, ומדינות רבות תומכות בזכותה של ארגנטינה להמשיך לדרוש משא ומתן.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו תכנן לבקר בארגנטינה אחרי ביקורו בארצות הברית - אך נדחה. על פי הדיווח אמש בוויינט, הנשיא חאבייר מיליי, תומך מושבע של ישראל, ביקש לא לקיים את הביקור בעיתוי הנוכחי. הדחייה מגיעה על רקע הבחירות הקרובות לפרלמנט בארגנטינה והחשש של מיליי שביקורו של נתניהו יפגע בו פוליטית. עם זאת, גורמים בארגנטינה טוענים שמדובר בהחלטה כללית באשר לביקורים של כל מנהיג אחר מהעולם.