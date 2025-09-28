האכזבה שנרשמה בארגנטינה מישראל - בגלל האיים שבמחלוקת

האכזבה שנרשמה בארגנטינה מישראל - בגלל האיים שבמחלוקת
בכירים במדינה הידידה הביעו אכזבה עקב גיוס כספים על ידי חברה פרטית ישראלית כדי לקדם קידוחי נפט באיי פוקלנד, אותם רואה ארגנטינה תחת ריבונותה. ארגנטינה מצפה לצעדים מישראל בסוגיה הזו, אחרי שתמכה בה במוסדות הבין-לאומיים
מחבר גילי כהן
Getting your Trinity Audio player ready...
בנימין נתניהו וחאבייר מיליי, בלשכת ראש הממשלה בירושלים
בנימין נתניהו וחאבייר מיליי, בלשכת ראש הממשלה בירושלים צילום: מעייף טואף/ לע״מ

כשברקע הבידוד בזירה המדינית: גם ארגנטינה, מהידידות הגדולות של ישראל - מאוכזבת. כך דווח הבוקר (ראשון) בכאן רשת ב'. בשיח פנימי בין בכירים מארגנטינה לעמיתיהם מישראל, אלו הביעו אכזבה רבה אחרי שהתברר כי חברה פרטית ישראלית מגייסת כסף כדי לקדם קידוחי נפט באיי פוקלנד - אותם רואה ארגנטינה תחת ריבונותה.

ארגנטינה מצפה לצעדים מישראל בסוגיה הזו, אחרי שתמכה בה במוסדות הבינלאומיים ובגיבוי לפעילותה.

ארגנטינה טוענת לריבונות על איי פוקלנד, שנמצאים בשליטת בריטניה מאז המאה ה-19. למרות שבריטניה מחזיקה כיום בריבונות מלאה, האו"ם מכיר באיים כשטח שנוי במחלוקת, ומדינות רבות תומכות בזכותה של ארגנטינה להמשיך לדרוש משא ומתן. 

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו תכנן לבקר בארגנטינה אחרי ביקורו בארצות הברית - אך נדחה. על פי הדיווח אמש בוויינט, הנשיא חאבייר מיליי, תומך מושבע של ישראל, ביקש לא לקיים את הביקור בעיתוי הנוכחי. הדחייה מגיעה על רקע הבחירות הקרובות לפרלמנט בארגנטינה והחשש של מיליי שביקורו של נתניהו יפגע בו פוליטית. עם זאת, גורמים בארגנטינה טוענים שמדובר בהחלטה כללית באשר לביקורים של כל מנהיג אחר מהעולם.

עוד בנושא

בנימין נתניהו וחאבייר מיליי, בלשכת ראש הממשלה בירושלים

ארגונים בארגנטינה לבית המשפט: "לעצור את נתניהו אם יגיע לביקור"

חשיפת הציור

אחרי שצץ במודעת נדל"ן: נתפס הציור שנבזז בידי הנאצים

תגיות |
בחירת העורכת
  • גרייניק ואלתרמן
    "העדפנו לחקות ירקות": גרייניק ואלתרמן מתאחדים
  • דשא
    מה אתם יודעים על עולמם הסודי של הצמחים?
  • אינתיפדה
    הזכרונות מהתקופה ששינתה את פני צה"ל | חוזרים לאינתיפאדה
  • "זה הבית שלי": חיים בן ה-100 חזר לקיבוץ אחרי ששרד את טבח 7 באוקטובר
    בגיל 100 ואחרי ששרד את 7.10: ניצול השואה שחזר לקיבוץ
  • גיא מנסטר, מתוך הסדרה "ילד רע"
    כבוד: הסדרה "ילד רע" מועמדת לפרס האמי הבין-לאומי

אולי יעניין אותך